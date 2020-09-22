北市非法養護所火警2死 士檢相驗遺體暫冰存

台北市內湖區康寧路一處非法私人養護所今天發生火災，造成2死1命危。士林地檢署檢察官晚間相驗遺體，為採集檢體確認身分，已將遺體暫冰存。

另方面，養護所負責人丁女已被警方逮捕，警方訊問後，預計明天送交士檢由檢察官進行複訊。

北市消今天下午2時38分獲報，指位於內湖區康寧路1段的建物驚傳火警，事發地點疑為私人養護所，且內部有人待救，立即派消防車19輛、救護車10輛、60人和義消4車11人到場救火。

現場救出3名受困男性但已無呼吸心跳，疑為長期臥床病患，其中69歲陳男送台北市立聯合醫院忠孝院區搶救；另70歲莊男和59歲劉男都送三軍總醫院，但經搶救仍宣告不治。

警方案發後進行現場查訪，找到在外觀看的負責人58歲丁女，她一度想躲媒體而趁隙閃避，隨後被帶回派出所偵訊，並與火調人員重回火災現場協助調查起火原因。

士檢檢察官獲報，今天晚間前往三軍總醫院相驗2名死者的遺體，由於2名死者均嚴重燒傷而不治，檢察官已命暫時冰存遺體，以利採集檢體確認身分。

這家非法養護所外觀無招牌，且案發時的一樓鐵捲門為關閉狀態，消防員利用切割工具將鐵捲門鋸開，才將受困3人救出，現場並無任何照護員或其他人員在場。

針對這起火災是否涉及人為因素，警消仍在積極調查釐清中，全案詢後將依法送辦。