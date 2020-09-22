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內湖公車衝人行道撞死人 記者採訪完才知死者是親爸當場淚崩

聯合新聞網 / 綜合報導

一輛三重客運藍線26路公車，昨（21日）晚間8時許行經台北市內湖路一段時，駕駛疑因打瞌睡，公車失控撞上人行道，坐在機車上的54歲許姓男子被撞傷重不治，另巡邏的38歲鄭姓警員遭波及受傷，送三軍總醫院急救。現場24部機車受波及，一片狼藉。記者廖炳棋／翻攝
一輛三重客運藍線26路公車，昨（21日）晚間8時許行經台北市內湖路一段時，駕駛疑因打瞌睡，公車失控撞上人行道，坐在機車上的54歲許姓男子被撞傷重不治，另巡邏的38歲鄭姓警員遭波及受傷，送三軍總醫院急救。現場24部機車受波及，一片狼藉。記者廖炳棋／翻攝

台北市內湖區昨（21日）驚傳公車衝上人行道，釀成一死一傷慘劇，警方調查後發現肇事的三重客運許姓駕駛有吸毒紀錄。事發當時，一名許姓記者剛好在附近用餐，接獲消息立即趕赴現場採訪，未料採訪後接到警方電話才得知死者竟是親生父親，讓他當場淚崩。

根據「中時新聞網」「自由時報」報導，事故當晚一名許姓記者恰巧在附近用餐，接獲公車事故後立即趕至現場採訪，但因為事故現場警消忙著搶救傷患、場面十分混亂，許姓記者一時沒發覺其中一名傷者正是自己的父親，直到採訪結束接獲警方電話，才得知自己父親竟是車禍傷患且傷勢不樂觀，讓他當場情緒崩潰痛哭，而許父經送醫搶救後仍宣告不治。

三重客運公車衝進人行道造成一死、一員警受傷悲劇，根據警方最新調查，肇事許姓駕駛疑似三年前曾因吸毒被逮，司機也坦承上周有吸食安非他命。對此，三重客運總經理李建文指出，許姓駕駛報到時有繳交良民證，過去2年接受4次健檢，毒品檢測都呈陰性，完全無法預料司機居然吸食毒品。

檢視現行法規，雙鐵、計程車皆明訂吸毒不能駕駛，但針對客運、公車和遊覽車駕駛並無相關規定。對此台北市議員鍾沛君怒批「藥檢零檢出卻有毒駕被抓到」，藥檢強度根本不夠、形同虛設，北市公運處承諾，會在2個月內具體訂出公車駕駛藥檢標準及比例。

公車 吸毒 事故

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