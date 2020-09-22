內湖公車駕駛疑吸毒釀死亡車禍 公總未規定吸毒廢照

台北市公車撞上人行道，造成1死1傷。記者廖炳棋／翻攝

北市內湖區昨晚間發生死亡車禍，一輛三重客運司機疑似打瞌睡衝上內湖路一段人行道，造成一路人慘死、一名員警送醫治療，警方最新發現，肇事許姓駕駛疑似三年前曾因吸毒被逮，司機也坦承上周有吸安非他命。交通部公路總局坦言，目前法規上並無規定客運及公車駕駛不能有吸毒前科，也沒有明訂吸毒會遭廢照，但需依規定每半年尿液採檢。而業者在招募司機時通常會有所要求。

檢視現行法規，雙鐵、計程車皆明訂吸毒不能駕駛。以台鐵司機員來說，去年交通部修訂「國營及民營鐵路列車駕駛人員檢定給證管理規則」，祭出「尤振仲條款」，受雇前會實施尿液檢驗，並於每年抽檢，出現毒品反應就會暫停其職務，需經複檢通過才能復工。若確定有使用毒品，得廢止其駕駛證照。

計程車部分，則是根據「道路交通管理處罰條例」，計程車駕駛有吸毒情況經第一審法院判決有罪後，就會吊扣其執業登記證；經法院判處有罪判決確定者，會廢止其執業登記。若未來還想開計程車，需在申請執業登記前12年以內，未再有受刑宣告或執行，就可再申請計程車執業登記證。

針對客運、公車和遊覽車駕駛並無相關規定，公總說目前僅按「公路法」、「汽車運輸業管理規則」規定駕駛需具備大客車駕照，其餘資格限制則由公司自行規範，像是有些公司會要求檢附良民證。

吸毒部分，公總說按照「陸運特定人員尿液採驗實施要點規定」，客運和遊覽車業每半年依規定對駕駛抽檢一次，抽檢率每年應達25%以上，但連續兩年陽性檢出率均低於1%時，抽檢率可降低至10%，相關報告需繳交公路總局。

公總說，若抽檢發現駕駛有毒品反應時，不得再出車，不過因涉工作權，後續矯正後若未再有吸毒情況，且經檢測後確認沒毒品反應，可再度出車。

公總強調，公路法等法規對駕駛的資格僅是一般性管理，地方政府自治條例可針對市區客運有更多規範。因為目前都有尿液篩檢，暫無修法打算。