三重客運公車撞死人 北市：開罰9萬元
台北市內湖區昨晚一輛三重客運藍26公車衝撞人行道，造成1死1傷。北市公運處表示，已要求三重客運針對本案辦理重大行車事故專案檢討，後續將依法開罰新台幣9萬元。
北市警消昨晚獲報，指內湖區內湖路1段發生一起公車因不明原因衝撞至人行道事件。根據警方初步調查，肇事許姓男公車駕駛疑因睡著不慎撞上人行道，造成1名路人死亡、1名警員受傷。
台北市公運處表示，事發後，除即刻通知公車業者趕赴現場及醫院協助處理，副市長黃珊珊等人也趕至醫院探視傷者，另督促三重客運全力妥善處理後續相關賠償事宜。
公運處指出，已要求三重客運針對本事故辦理重大行車事故專案檢討，並將該員納入行車安全高風險駕駛員列管考核。此外，公運處也將調訓該駕駛員參加「台北市市區公車駕駛員行車安全講習」。
公運處表示，本案已列入北市公車評鑑中行車肇事率指標中計分，後續將依公路法77條第1項裁罰基準開罰新台幣9萬元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言