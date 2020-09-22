三重客運公車撞死人 北市：開罰9萬元

台北市內湖區昨晚一輛三重客運藍26公車衝撞人行道，造成1死1傷。北市公運處表示，已要求三重客運針對本案辦理重大行車事故專案檢討，後續將依法開罰新台幣9萬元。

北市警消昨晚獲報，指內湖區內湖路1段發生一起公車因不明原因衝撞至人行道事件。根據警方初步調查，肇事許姓男公車駕駛疑因睡著不慎撞上人行道，造成1名路人死亡、1名警員受傷。

台北市公運處表示，事發後，除即刻通知公車業者趕赴現場及醫院協助處理，副市長黃珊珊等人也趕至醫院探視傷者，另督促三重客運全力妥善處理後續相關賠償事宜。

公運處指出，已要求三重客運針對本事故辦理重大行車事故專案檢討，並將該員納入行車安全高風險駕駛員列管考核。此外，公運處也將調訓該駕駛員參加「台北市市區公車駕駛員行車安全講習」。

公運處表示，本案已列入北市公車評鑑中行車肇事率指標中計分，後續將依公路法77條第1項裁罰基準開罰新台幣9萬元。