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誤殺屏東海陸上兵何勝文 槍手無期改判22年

中央社 / 高雄22日電

誤殺海軍陸戰隊何姓上兵的王念平棄保潛逃，圖為警方去年10月在台東卑南鄉一處農場將他逮補。 聯合報系資料照片／記者江國豪攝影
誤殺海軍陸戰隊何姓上兵的王念平棄保潛逃，圖為警方去年10月在台東卑南鄉一處農場將他逮補。 聯合報系資料照片／記者江國豪攝影
海軍陸戰隊上兵何勝文在屏東縣潮州鎮加油站遭槍擊誤殺案，開槍主嫌洪偉智一審遭判無期徒刑，不過高雄高分院法官認為洪偉智開槍是殺人間接故意，二審改判22年。

屏東海陸上兵遭誤殺案，高雄高分院今天上午依殺人罪和違反槍砲彈藥刀械管制條例部分改判洪偉智22年徒刑；主嫌之一王念平共同犯傷害罪，累犯，處有期徒刑1年10個月。其餘共犯各分別被判6月至1年徒刑。

高分院法官說明，洪偉智因不滿何勝文當時好像要打電話求援，因此再度朝何勝文下半身射擊一槍後離去，主觀上屬於殺人間接故意，與原審認定洪偉智出於直接故意殺人不同，因此撤銷改判；其他被告則因已與被害人家屬和解，予以減刑。

主嫌之一王念平因與男子鄞子翔在網路發生衝突，2人相約談判，王念平於民國107年6月1日晚間以電話或通訊軟體糾集林銘宏等人，前往潮州找鄞子翔談判。

隔天凌晨3時許，王念平率領的車隊行經潮州鎮延平路的亞柏加油站時，誤認何勝文是鄞子翔人馬，車隊停車阻擋何勝文前進。

何勝文遭阻擋後，王念平等人下車以球棒等物砸毀何勝文車輛，洪偉智則持手槍朝何勝文駕駛座的擋風玻璃射擊1發子彈。

王念平等人還將何勝文拖下車，持球棒等毆打；洪偉智則以左手掐住何勝文脖子，先對空鳴槍1響，再以槍托朝何勝文前額頭揮擊數下。何勝文遭毆打後，蹲坐在地上。王念平行兇後發現何勝文並非鄞子翔人馬，眾人於是開車離開，繼續在潮州鎮內尋找鄞子翔下落。

殺人 屏東縣 加油站

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