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公車駕駛疑曾吸毒 衝撞人行道1死1傷5萬交保
47歲公車司機許英豪，21晚間疑似打瞌睡，駕駛公車衝上人行道，造成54歲許男重傷不治、38歲鄭姓警員受傷。稍早許坦承，上周曾吸安非他命，士林地檢署認定許涉犯過失致死罪嫌，諭令5萬元交保。
許姓司機昨晚8時許，駕駛藍26線公車，行經內湖區內湖路1段358號前，疑似打瞌睡，整輛公車衝上人行道，撞上坐在熄火機車的許姓騎士，還波及警察和24台機車。騎士當場無呼新心跳，送醫不治身亡;此車禍還撞擊巡邏的西湖所鄭姓警員，鄭脊椎、腰、頸都受傷，目前已出院。
許姓司機遭依過失致死罪嫌移送法辦，據悉，許男有毒品前科，上周五遭查獲施用安非他命，但上班駕駛公車前並未施用。
檢警對許男說法存疑，已採尿送驗，初步看來與車禍事故關聯性尚未明確，檢察官訊問後，依照過失致死罪，諭令許姓司機5萬元交保候傳。
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