北市公車衝人行道1死1傷 駕駛曾吸毒5萬交保

一輛公車衝上台北市內湖路人行道造成1死1傷，警方初步調查許姓男駕駛打瞌睡肇事，他透露上周才吸食安非他命。圖／記者李奕昕翻攝

台北市內湖區昨晚一輛三重客運藍26公車衝撞人行道，造成1死1傷，疑因公車許姓駕駛打嗑睡釀禍。許男供稱，上週五曾吸毒，檢警已採集尿液檢驗是否毒駕，諭令新台幣5萬元交保。

內湖區內湖路1段昨晚8時許發生一起公車衝撞至人行道事件，造成一名54歲許姓男路人現場無呼吸心跳，另一名38歲鄭姓警員受傷、意識清楚，經送三軍總醫院搶救、治療，許姓男路仍人因傷重而不治。

根據初步調查了解，肇事的許姓公車駕駛疑因睡著而不慎撞上人行道釀禍；檢警今天到公車總站勘驗肇事公車和許姓駕駛的出勤紀錄，鑑識人員也在現場進行採證，以進一步釐清是否有其他相關肇因或違規情事。

檢警調查，許姓駕駛曾有施用安非他命前科，為毒品調驗人口，供稱上週五前曾施用安發他命，檢警已採尿檢驗，釐清車禍是否與毒品有關。

檢察官現場勘驗並訊問許姓駕駛後，依過失致死罪嫌諭令新台幣5萬元交保。

一輛公車衝上台北市內湖路人行道造成1死1傷，警方初步調查許姓男駕駛打瞌睡肇事，他透露上周才吸食安非他命。圖／記者李奕昕翻攝