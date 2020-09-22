聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市公車衝人行道1死1傷 駕駛曾吸毒5萬交保
台北市內湖區昨晚一輛三重客運藍26公車衝撞人行道，造成1死1傷，疑因公車許姓駕駛打嗑睡釀禍。許男供稱，上週五曾吸毒，檢警已採集尿液檢驗是否毒駕，諭令新台幣5萬元交保。
內湖區內湖路1段昨晚8時許發生一起公車衝撞至人行道事件，造成一名54歲許姓男路人現場無呼吸心跳，另一名38歲鄭姓警員受傷、意識清楚，經送三軍總醫院搶救、治療，許姓男路仍人因傷重而不治。
根據初步調查了解，肇事的許姓公車駕駛疑因睡著而不慎撞上人行道釀禍；檢警今天到公車總站勘驗肇事公車和許姓駕駛的出勤紀錄，鑑識人員也在現場進行採證，以進一步釐清是否有其他相關肇因或違規情事。
檢警調查，許姓駕駛曾有施用安非他命前科，為毒品調驗人口，供稱上週五前曾施用安發他命，檢警已採尿檢驗，釐清車禍是否與毒品有關。
檢察官現場勘驗並訊問許姓駕駛後，依過失致死罪嫌諭令新台幣5萬元交保。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言