高雄前鎮兩派人馬相約談判械鬥 警逮12人送辦
高雄前鎮區兩派人馬昨晚因債務相約興仁公園談判，於凌晨雖因警方到場雙方離去，但其中一方仍跟車追逐，持刀棍砸車打人，2男受傷送醫，警方逮捕12人，依殺人未遂、傷害等罪移送。
警方調查，綽號「小旭」的男子因積欠朋友債務，雙方朋友吳姓男子及蔡姓男子因此代為出頭談判，雙方9月21日晚間9時許各找友人在前鎮區興仁公園談判，但轄區前鎮分局員警今天凌晨0時30分到場盤查4車10人，卻因未查獲違法事證先行離去。
然而，吳男離開公園後又繼續跟車到鳳山五甲三路速食餐廳前，衝撞過程波及數輛車，並在發現蔡男人馬後持刀械、棍棒砸車毆人。
鳳山分局獲報調派快打部隊及保安大隊警網前往處理，發現方姓男子頭部受傷送阮綜合醫院，右手遭砍傷的林姓男子則送往802醫院救治。
警方初步逮捕12人（含雙方主嫌），查扣作案用西瓜刀一把，並持續調閱監視器積極追查其他共犯，全案依殺人未遂、傷害等罪移送高雄地檢署偵辦。
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