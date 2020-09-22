公車衝人行道釀1死1傷 駕駛：1周前施用安非他命

一輛公車衝上台北市內湖路人行道造成1死1傷，警方初步調查許姓男駕駛打瞌睡肇事，他透露上周才吸食安非他命。圖／記者李奕昕翻攝

一輛公車昨晚衝上台北市內湖路人行道，造成1人死亡、1人受傷，警方初步調查許姓男駕駛打瞌睡肇事；許曾被查獲施用安非他命，他透露上周才吸食，但開車前未施用，警方已採尿送驗釐清。

昨天晚間8點多，許姓男子（47歲）駕駛公車行經台北市內湖路一段，衝上人行道連撞24輛機車，坐在機車上的許姓男子（54歲）傷重不治，鄭姓警員（38歲）巡邏經過受傷被送醫，沒有生命危險。

駕駛許男稱煞車失靈，警方調閱公車內行車記錄器，發現他肇事前打瞌睡。據了解，許有毒品前科，3年前被警方盤查發現持有安非他命，昨天他肇事後向警方透露，上周在基隆市住家施用安毒，但開車前未吸食。