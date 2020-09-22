內湖公車駕駛疑吸毒導致死亡車禍 業者：完全不知情

台北市公車撞上人行道，造成1死1傷。記者廖炳棋／翻攝 北市內湖區昨晚間發生死亡車禍，一輛三重客運司機疑似打瞌睡衝上內湖路一段人行道，造成1路人慘死、1名員警送醫治療，經警方調查後最新發現，肇事許姓駕駛疑似3年前曾因吸毒被逮，司機也坦承上周有吸安非他命，對此，三重客運總經理李建文指出，許姓駕駛報到時有繳交良民證，過去2年接受4次健檢，毒品檢測都呈陰性，完全無法預料司機居然吸食毒品。

李建文表示，許姓駕駛2年前報到時有繳交基隆市政府的良民證，2018年7月13日體健，有關安非他命及嗎啡的檢測為陰性，2018年10月9日的全公司例行性健檢、今年3月5日例行抽檢、以及5月28日亞東醫院全面性體檢，毒品檢測包含安非他命及嗎啡都呈現陰性，沒有問題。

李建文說，許姓駕駛平時上班狀況良好，沒有無故曠職或身體突然不適的情況，也沒有超時工作，他平時都是固定上下午班，每天的工時都符合規定；過去只有幾次被投訴的紀錄，但都是小違規，像是車門未關就起步、過站不停等。

針對北市交通局長稍早接受質詢時表示，公車司機的健檢項目沒有列入安非他命檢測，李建文說明，過去駕駛檢測都一定會包含毒品檢測。過去接受亞東醫院健檢項目一定要做的包含超音波、胸前X光、驗血、驗尿、毒品檢驗、膽固醇、三酸高油酯等。

李說，由於許姓駕駛2年接受4次體檢都沒有問題，又有繳交良民證，真的很難發覺他有吸食毒品的前科，對於許姓駕駛坦承1周前有吸食安非他命的情況，也都表示事先完全不知情。

台北榮總醫院臨床毒物及職業醫學科主任楊振昌醫師指出，一般來說，第一次吸食毒品者，一周前單用一次，事後雖會出現倦怠情況，但如果沒有上癮，其副作用不會對造成嚴重影響；上癮者則會重度依賴毒品，副作用也會特別明顯。

楊振昌表示，此次內湖公車死亡事故仍要看肇事駕駛檢驗結果，但一般來說，檢驗毒品若是三天內可利用驗尿方式檢測，倘若時間過長，超過一個月就需要靠毛髮來檢驗。

撞死人公車司機認曾吸毒 三重客運：若知道不會用他

【中央社／台北22日電】

台北市內湖區昨晚有一輛三重客運公車衝撞人行道，造成1死1傷，駕駛供稱曾有吸毒情形，三重客運表示，駕駛近2年4次毒品檢驗都是陰性反應。

台北市內湖區昨晚一輛三重客運藍26公車衝撞人行道，造成1死1傷，疑因公車許姓駕駛打嗑睡釀禍。許男供稱，上週五曾吸毒，檢警已採集尿液檢驗是否毒駕，諭令新台幣5萬元交保。

三重客運總經理李建文表示，該駕駛2年前報到時，有繳交良民證，意即他在台灣沒有犯罪紀錄；另這名駕駛自107年7月報到至今，共做過4次健檢，結果安非他命和嗎啡等毒品檢驗都是陰性。

李建文表示，肇事公車是雙班制，這名駕駛固定上下午班，且據了解每天工時都合乎規定，另他雖曾有幾次車門未關妥就起步、車未停妥就開門紀錄，但沒有重大違規紀錄。

李建文表示，依規定，公車駕駛每年都要做一次例行健檢，且會不定時抽檢，健檢項目包含毒品檢驗、超音波和胸部X光等；這名肇事駕駛近2年毒品檢驗都是陰性，若知道駕駛有吸毒前科也不會用他。