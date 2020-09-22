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毒嫌2公尺近距離朝警開槍 所幸卡彈未擊發判重刑
高雄市警局員警去年7月至南投市緝毒，持搜索票前往汽車旅館執行搜索時，王姓警員喝令林姓毒嫌趴下，未料林嫌在距離王僅2公尺，近距離朝王開槍，所幸「卡彈」未擊發，讓王逃過一劫，台中地院今天依殺人未遂等罪將林判刑9年2月。可上訴二審。
林男否認犯行，辯稱他當時是背對王姓警員，且王姓警員上樓時，未表明警察身分，之後聽到王說「警察」時，他就將右手所持扣案具有殺傷力改造手槍1 支丟出，沒有對王姓警員開槍。
證人王姓警員證稱「我與林男面對面，相距約2 公尺，林男就手舉起來平行地直接對我開槍」，林的女友證稱「林拿槍起來、槍頭剛好指著王姓警員」，法官認林證人王持槍對證人王射擊，足認殺人故意甚明，予以判刑。
判決書指出，林男去年5月間，在新竹縣竹北市光復南路某模型店內，以新台幣2 萬元代價，購入具有殺傷力的改造手槍、及子彈9發。
去年7月29日下午，高雄市警局員警持搜索票前往南投一家汽車旅館執行搜索時，王姓警員聽見該房2樓有聲響而上樓查看，見林男與女友在房內，隨即喝令均不准行動並趴下。
未料，林男藉機至床邊隨身包包內，取出具有殺傷力改造手槍，並拉動滑套而將子彈上膛後，旋朝王姓警員射擊，所幸林所持的改造手槍卡彈無法射擊，始讓王逃過一劫，而王即趁隙對林開槍，林在中彈受傷後，始拋出改造手槍，經警逮獲。
經警查扣林嫌的改造手槍及子彈，並查扣毒品海洛因24.37公克、安非他命11公克。
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