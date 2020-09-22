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保三警員獻策毒梟 1.5噸毒藏貨櫃二審判12年

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

毒梟林夏舟涉與不法集團運毒來台，時任保三總隊警員吳駿卿「獻策」冒用績優公司名義來進口較不會被查驗，不過去年1月仍遭檢警開櫃破獲1500公斤毒品，成史上最大宗。高雄高分院今上午二審宣判，林夏舟依運輸二級毒品罪判12年徒刑、褫奪公權4年，吳駿卿依違背職務行為期約賄賂罪等共判12年、褫奪公權8年，還可上訴。

其他共犯部分，協助裝櫃的越南台商吳任庭，被依運輸二級毒品罪判刑8年6月；沈姓報關業者一審被依行使偽造私文書罪、公務員登載不實文書罪各判6月，宣告緩刑4年，未上訴定讞。

判決指出，2018年11月間，林夏舟跟不法集團密謀從越南走私毒品，林便找負責安檢業務、時任保三總隊第二大隊第一中隊警員吳駿卿商討，並允諾事成酬勞1000萬元。吳提議可冒用某鋼鐵公司的名義用貨櫃進口生石灰來夾藏毒品，也介紹沈姓報關業者配合，為避免東窗事發，吳還找沈先製作假的檢舉筆錄，以切割與此案有關。

不過同年底，越南端的報關業者一時聯繫不到沈姓業者，直接找鋼鐵公司，鋼鐵公司表明未進口該批貨櫃，導致2個貨櫃遭退運，原計畫走私1000公斤K他命因此失敗。

2019年1月初林夏舟、吳駿卿及沈姓業者再度決定用相同手法走私，改冒用一間合板的公司名義，假裝從越南進口木材合板，也找越南台商吳任庭協助裝櫃，藏入1000公斤K他命外，林夏舟自行增加500公斤安非他命。

檢警掌握情資後於2019年1月28日傍晚開櫃查驗，果然搜出茶葉袋包裝的K他命1000包、安非他命500包，每包皆約1公斤；吳俊卿得知將遭開櫃的當天，還洩漏消息給林夏舟及沈姓業者，導致無人出面領櫃，但檢警仍陸續拘捕共犯到案。

林夏舟一審時承認運毒、賄賂員警，吳任庭及沈姓業者也認罪；但吳駿卿辯稱，以為是越南進口香菸，不知要夾藏毒品走私，也沒有1000萬報酬，更沒獻策冒用績優公司名義進口貨櫃。

一審合議庭依其他被告的證詞，認定林夏舟曾告知吳駿卿要走私毒品先驅原料，也允諾事成後給1000萬元報酬，吳確實共犯運毒、期約賄賂、包庇走私、洩密等犯行。

共1500包的安非他命及K他命，夾藏木材合板裡面，以貨櫃走私來台。記者林伯驊／翻攝
共1500包的安非他命及K他命，夾藏木材合板裡面，以貨櫃走私來台。記者林伯驊／翻攝
保三總隊前警員吳駿卿涉「獻策」不法集團，冒用績優公司名義來進口貨櫃，較不會被查驗。圖／翻攝臉書
保三總隊前警員吳駿卿涉「獻策」不法集團，冒用績優公司名義來進口貨櫃，較不會被查驗。圖／翻攝臉書
不法集團涉走私安非他命及K他命共1.5噸。記者林伯驊／翻攝
不法集團涉走私安非他命及K他命共1.5噸。記者林伯驊／翻攝
不法集團將1.5噸毒品夾藏木材貨櫃，從越南走私來台。記者林伯驊／翻攝
不法集團將1.5噸毒品夾藏木材貨櫃，從越南走私來台。記者林伯驊／翻攝

毒品 越南 走私

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