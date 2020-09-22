處理債務一句嗆聲引發衝突 高雄深夜20多人互毆

高雄蔡姓男子為幫綽號「小旭」的友人處理債務，便與債主葉姓男子找來代為處理債務的吳姓少年談判，但沒想到雙方二十多人一言不合下，從前鎮區的興仁公園就發生衝突，幾小時後在鳳山區五甲三路上，雙方又互毆起來，被線上快打警力包圍才停手。

據了解，昨天晚上9點多時，便有二十多人聚集在前鎮區興仁公園談判，有一方人嗆聲說「你是看我沒有嗎」，讓現場火藥味濃厚，衝突一度一觸即發，但雙方見到警車到場，隨即做鳥獸散。

直到今天凌晨零時許，在高雄鳳山區五甲三路上，雙方同批人馬疑因談判不合，手持西瓜刀、球棒互毆，其中林姓男子右手遭砍、方姓男子頭部受傷，分別送802醫院、阮綜合醫院包紮。