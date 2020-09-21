北市內湖公車衝上人行道 命危路人傷重不治
台北市內湖區今晚8時許發生一輛公車不明原因衝撞至人行道，造成一名男性路人現場無呼吸心跳，另一名員警輕傷、意識清楚，兩人送三軍總醫院治療，但男性路人因傷重不治，詳細事發原因仍在調查、釐清中。
北市警消今晚8時許獲報，指內湖區內湖路1段發生一起公車因不明原因衝撞至人行道事件，立即派水箱車3輛、特種車2輛、救護車5輛和22人到場救援。
根據初步調查了解，這起事件造成一名男性路人現場無呼吸心跳，另一名員警也受傷、意識清楚，兩人都送三總醫院搶救、治療，但男性路人因傷重不治；路邊停放20多輛機車也遭撞損。
警方表示，初步排除公車司機有喝酒，但仍需進行酒測後確認，目前正在調閱相關監視器畫面，以釐清詳細肇事原因。
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