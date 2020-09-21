影／289名越南移工逾期居留台灣 移民署大陣仗首度遣返

新冠肺炎疫情爆發後，國內逾期居留的外籍移工無法遣送離境，擠爆移民署各地收容中心。移民署多方奔走並跨國協調，21日越南政府派遣越南航空的專機到桃園機場，載運289名越南移工返回越南，讓這批移工在中秋節前能順利返鄉與家人團聚。21日的專案勤務，也是新冠肺炎後首批遣送出境的外籍移工。

分散各地的越南移工，21日上午9時起陸續搭車抵達桃園機場，路途中兩兩用手銬銬在一起，直到登機前才解銬。因應防疫需求，遵照中央流行疫情指揮中心的規定，每名移工都穿戴全套式防護裝，包括頭套、護目鏡、口罩、全身式防護衣、矽膠手套、鞋套等，登機前逐一量額溫確認身體狀況。

滯留一段時間的移工，與長期相處的移民官留有一定的情誼。登機前部分移工揮手向移民官道別，也告訴移民官：「有空到越南來玩！」離情依依，沖淡不少押解者與被押解者之間的肅殺之氣。

滯留移民署各地收容中心的逾期居留外籍移工，過去採分批遣送模式，外籍移工訂好機票後，由移民官戒護到桃園機場或高雄小港機場搭機離境。今年初新冠肺炎疫情爆發，定期班機幾乎停擺，各國也先後關閉國境線防疫，使得國內各收容中心滯留外籍移工爆滿。

移民署透過外交部、越南駐台代表處等單位跨國協調，越南政府終於同意於21日派遣1架專機接運越南移工。專機21日空機從越南起飛，中午12時降落桃園機場，加油整補後接運289名越南移工登機，下午2時起飛返回越南。

為了確保遣返作業滴水不漏，移民署副署長鐘景琨親自督陣，移民署北、中、南3個專勤大隊大隊長隨隊指揮，調派同額的戒護移民官，一對一戒護離開收容中心。同樣為了戒護安全，移民署申請3個保警總隊支援10多輛大型警備車載運移工及移民官，並請國道公路警察局巡邏車開道前往桃園機場。

國境事務大隊在桃園機場派出近百名移民官協助通關，航警局局長黃嘉祿也調派霹靂小組員警支援桃園機場管制區內外的戒護工作，整個勤務動員近500名人力才順利完成。