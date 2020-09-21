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東海商圈氣爆小二男童罹難 同班同學難過寫下「失去了一個朋友」
台中市東海商圈一處民宅19日發生氣爆，造成4死1傷，其中罹難的8歲陳姓男童就讀某校國小二年級，校方上午對男童班上同學進行悲傷輔導，同學們情緒低落，師生則相當感傷。
台中市龍井區東海商圈一處民宅19日發生氣爆，造成4死1傷，其中陳姓男子、蔣姓前妻及他們8歲的兒子一家三口全罹難，氣爆更波及對面透天厝，造成73歲的吳姓老翁葬身火場，以及另名張姓男子膝蓋受傷。
罹難的陳姓男童就讀國小二年級，校方今天針對罹難男童的班上同學進行悲傷輔導。校方指出，低年級的學童對於生死不是很清楚，但面對上週才一起玩的同學突然驟逝，多位學童在學習單上寫下字句，表達心中難過情緒，「很難過失去了一個朋友」。
校方表示，氣爆發生當天，校內剛好舉辦班親會，許多家長透過新聞報導得知陳童在氣爆中罹難，家長們也事先在家跟自己小孩說明事情狀況。校方另外準備一封給家長的信，信中提供輔導技巧，讓家長觀察孩子可能出現的反應，可以有因應的方式。
校長表示，罹難男童的班上同學也透過卡片寫下悼念的字句，今天上午男童舅舅、姑姑到校收拾男童物品時，全部交由舅舅及姑姑帶回，學校也會協助處理後續治喪事宜。
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