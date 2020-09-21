毒蟲逆轉無罪！高雄巡佐強取鑰匙闖屋搜索 疑因看上他女友

高雄新興警分局的趙姓前巡佐去年5月帶隊偵辦毒品案，在民宅搜扣海洛因、一粒眠，將涉吸毒的洪姓男子送辦，一審判洪8月徒刑，不過上訴後，高雄高分院認定趙姓巡佐強行要求洪嫌的友人提供鑰匙，並擅闖屋內，屬違法搜索，搜出的毒品、採集尿液都無證據力，改判洪無罪，仍可上訴。

起訴指控，洪姓男子（40歲）2019年5月8日下午在85大樓附近的電子遊藝場廁所內吸食海洛因，警方當天下午4點25分許，在苓雅區河南路某民宅前方攔查他，扣到一級毒品海洛因5包（淨重1.28公克）、三級毒品一粒眠46顆，採尿送驗也呈現嗎啡、安非他命等陽性反應，涉犯施用一、二級毒品罪嫌。

洪姓男子應訊及一審時承認吸毒，法官依犯施用第一級毒品罪判刑6月、施用第二級毒品罪判3月，合併執行8月徒刑，得易科罰金。

洪姓男子上訴辯稱，遭到警方違法搜索，被帶回警局時心裡壓力很大，才會配合採尿。

二審合議庭發現，趙姓巡佐根本非攔查逮毒蟲，是另案有人供出洪嫌的租屋處位置，趙再率2名警員以便衣巡邏名義領槍，便至洪嫌租屋處外守候，當時洪的邵姓友人路過察覺是警方，趕緊棄車逃逸遭壓制，同時間洪的陳姓友人正巧從大門走出，趙於是強行要求提供鑰匙。

由於趙姓巡佐已遭檢方另案偵辦，合議庭發現，趙等3警並沒有搜索票，就上到4樓用鑰匙開門入內，動手搜客廳及房間，查獲海洛因5包、一粒眠46顆，將洪嫌帶回派出所後要求簽下「自願受搜索同意書」，另名警員也偽填是路邊攔查搜到毒品。

合議庭認為，趙姓巡佐強行取得鑰匙而進屋，可見未先徵得同意自願受搜索就擅入，且本案是吸毒僅屬自戕行為，沒急迫到無法先向法院聲請搜索票，趙姓巡佐等員警顯然不是基於合法逮捕或拘提而搜索，屬違法搜索，所已違背程序取得的毒品、驗尿事證，都無證據能力，改判洪無罪。