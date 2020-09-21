信義威秀廣場女子遭潑糞 1犯嫌到案說明

前天一名邱姓女子在信義威秀廣場遭人倒屎，引發社會極大關注，警方調閱監視器，鎖定柯姓男子（20歲）犯案，警方發現柯男犯案時無人接應，警方寄發通知書，柯男決定今天下午1時許到派出所說明，目前偵訊中。

21歲邱姓女前晚十時許，獨坐台北市信義威秀影城中庭廣場石椅，準備夜店開門；一名戴黑帽、口罩、長袖黑上衣、黑長褲男子，拿著一小桶疑似排泄物的穢物，整桶朝女子從頭淋下，還將桶子扣在女子頭上，有網友路過後拍下照片，上傳臉書黑色豪門企業、爆料公社，震驚網友紛喊「這個仇結得有夠深！」「真的很慘！」

女子遭辱後相當鎮定，附近夜店工作人員及路人紛紛提供礦泉水及多餘衣物，協助女子清潔及換衣；警方趕到現場時，男子已經逃逸，女子表示要先回家清潔再到警局提告。

邱女昨天傍晚前往轄區三張離派出所提告公然侮辱，在離開派出所後曾簡單接受媒體採訪，說她懷疑是一名女性友人，認為她搶男人因此教唆潑糞報復。邱女說兩周前和友人聚會喝酒，一名男子喝醉倒在她身上，不料女友人事後認為她搶男人，對她嗆聲還賞巴掌。

邱女上周又和這名女友人在夜店外相遇，兩人又起衝突，邱女說對方又賞她巴掌；警方調查，上周雙方互毆，為此還鬧上警局，最後互不提告遭警方以社維法送辦。邱女說發生潑糞事件後，她聯繫這名女友人詢問是否是幕後主使，但對方否認。