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兩男疑交易槍械 員警出面逮人查獲手槍、霰彈槍和子彈
基隆市黃姓男子缺錢花用，涉嫌要販賣友人寄藏的槍械換取現金。黃男開車到停車場，下車與友人聊天時，員警出面盤查，在車內查獲1枝手槍、子彈44顆；另在謝姓友人手提包查獲1枝霰彈槍、子彈3顆，警詢後將黃、謝依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。
基隆警一分局今天表示，偵查隊前天接獲情資，指黃男想把友人寄藏的槍械販賣變現，警方查出他駕駛的轎車後，調閱監視器比對行車動像，研判最後出現在中山區一帶。員警前往巡查，發現黃男把車停在一處停車場，隨即調派警力前往查緝。
員警趁黃男站在車外與友人聊天時，出面盤查，並從車窗看到黃車駕駛座後方的座位有手槍及子彈，將黃逮捕，並限制在場3男1女行動。員警後來又在謝男手提包內，查獲霰彈槍1枝、子彈3顆，將4人帶返分局偵辦。
黃男供稱，被警方查扣案手槍、霰彈槍及子彈都是他的，槍枝是多年前友人寄藏。他因為要搬家才放在車上，否認要販賣。
警方將扣案槍械送警察局鑑識科初步鑑識，槍枝主要結構完整，擊發功能正常；再送內政部警政署刑事警察局複驗後，將黃、謝依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌嫌移送基隆地檢署偵辦，並追查槍枝來源。
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