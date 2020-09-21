男子缺錢變賣友人寄藏槍械 警查獲霰彈槍送辦

基隆市黃姓男子缺錢花用，想出售友人寄藏的槍械變現，警方掌握情資前往一處停車場盤查，當場起獲霰彈槍、手槍各一把和40餘顆子彈，詢後將黃姓男子等2人移送法辦。

警方今天表示，黃姓男子19日駕駛白色自小客車在基隆活動，經基隆市警察局第一分局專案小組積極調閱監視器，比對行車軌跡，研判位置可能在基隆中山區一帶，經派員前往巡查，發現車輛停在停車場，立即調派警力前往盤查。

警員到場表明身分示意盤查，當場目視一把手槍及子彈44顆放在駕駛座後方乘客座位，隨後又在同行謝姓男子手提包內起獲霰彈槍一把、子彈3顆，現場經初步搜索後，將在場黃姓男子等帶回偵辦。

黃姓男子供稱，現場扣案手槍、霰彈槍及子彈是友人多年前寄藏，搬家才帶出槍械。

警方說，扣案槍械經初步鑑識，主要結構完整，擊發功能正常，將另送請內政部警政署刑事警察局複驗，全案詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例將2人移送台灣基隆地方檢察署偵辦。