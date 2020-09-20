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長髮妹信義區遭人潑糞！律師直言「這招可怕」嫌犯下場曝光

聯合新聞網 / 綜合報導

女子在北市信義威秀廣場被人潑灑排泄物，路人將照片貼在臉書。圖／記者廖炳棋翻攝
女子在北市信義威秀廣場被人潑灑排泄物，路人將照片貼在臉書。圖／記者廖炳棋翻攝

昨（19）日晚間一名女子在信義商圈遭人潑糞，路過民眾見狀趕緊幫忙報警，並買礦泉水協助女子清理身上穢物，警方也已經調閱監視器畫面，鎖定潑糞男子行蹤，將儘速約談到案以釐清案情。

據警方瞭解，該名女子疑似與人有感情糾紛，幾天前還在信義區一處夜店門口，與另外三、四名女子爭執，警方懷疑女子因感情糾紛遭人報復。

針對此事件，林智群律師臉書表示「『潑屎這招真的很可怕』，不但噁心也不會構成太嚴重的罪，嫌犯頂多是毀損罪、公然侮辱罪」，加上衣服可以清洗，還不確定有構成毀損，「但在信義計畫區犯罪實在很蠢，那裡監視器超多的，可以跑到哪裡去？」

貼文一出，網友留言回應，「某位老師就說過，抗爭最強的招數就是開水肥車出來噴，看樣子連律師都認證了」、「微罪但是讓對方在超多人的地方出醜，可能對他來說很合理」、「這招夠狠，那女生好可憐」、「眾人面前丟臉，這招很厲害」。

新聞：台北市信義區威秀影城中庭，昨天(19日)晚間10時許，一名邱姓女子（21歲）在逛街途中，突然遭到一名口罩男持一桶黃色排泄物，從頭部淋下，並將桶子蓋在女子頭上，畫面慘烈引發網路熱議。

想法：

1.潑屎這招真的很可怕，

不但噁心，也不會構成太嚴重的罪，

頂多就是毀損罪、公然侮辱罪，

（衣服洗一下還可以用，算毀損嗎？）

2.不過在信義計畫區犯罪，實在很蠢，

那裡監視器超多的，可以跑到哪裡去？

林智群律師（klaw) 發佈於 2020年9月19日 星期六

律師 林智群

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