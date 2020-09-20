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妙齡女被潑糞屎桶蓋頭 回家洗五次還有味道驚見金針菇

聯合報 / 記者袁志豪廖炳棋／台北即時報導

邱姓女子昨天在台北市信義區威秀影城中庭逛街時，突然遭到一名戴口罩的男子持一桶黃色排泄物從頭部淋下，並將桶子蓋在女子頭上，口罩男行兇後立即逃離現場，一旁民眾看到用手機拍下，將照片PO在臉書社團「爆料公社」，警方到場後，幫助女子清理身上穢物，並帶回派出所提告。

邱女返家後，在臉書發文跟朋友們報平安「謝謝大家的關心，我現在已經非常樂觀的態度面對，好加在我還活著，不是被砍也不是被潑硫酸」，她自嘲「欺負我的人真的也很聰明，你的屎真的臭...還有金針菇，我都懷疑你是不是有大腸癌，我洗了五次頭髮，到現在還有味道」，她也透露路人跟她說兇手疑似一名「一個矮矮的男生 穿黑色衣服黑色褲子」。

網友紛紛留言打氣「樂觀些，正好可以為洗髮產品作最佳代言宣傳」、「一切平安，請保重」、「你怎麼有辦法這麼樂觀」、「提告吧⋯⋯如果有需要認識的律師我有認識」。

網友PO在臉書社團「爆料公社」PO出照片表示：「朋友剛才經過信義威秀中庭，遇上奇事，是什麼深仇大恨要這樣呢？」網友PO出的照片將女子臉部打上馬賽克，從照片看到有民眾用礦泉水幫忙清洗，警方也已經到達現場協助處理。

邱女表示，不認識淋穢物男子，但家中疑似與人有金錢糾紛，家人前兩天才被打，想不到才過幾天自己也被人找上，女子決定對淋灑穢物男子提告，警方目前已經調閱監視器畫面，鎖定口罩男行蹤，將儘速約談到案以釐清案情。

女子在北市信義威秀廣場被潑灑疑似排泄物的穢物，路人將照片貼在臉書。記者袁志豪／翻攝
女子在北市信義威秀廣場被潑灑疑似排泄物的穢物，路人將照片貼在臉書。記者袁志豪／翻攝
女子在北市信義威秀廣場被潑灑疑似排泄物的穢物，路人將照片貼在臉書。記者袁志豪／翻攝
女子在北市信義威秀廣場被潑灑疑似排泄物的穢物，路人將照片貼在臉書。記者袁志豪／翻攝
女子在北市信義威秀廣場被潑灑疑似排泄物的穢物，路人將照片貼在臉書。記者袁志豪／翻攝
女子在北市信義威秀廣場被潑灑疑似排泄物的穢物，路人將照片貼在臉書。記者袁志豪／翻攝
女子在北市信義威秀廣場被潑灑疑似排泄物的穢物，路人將照片貼在臉書。記者袁志豪／翻攝
女子在北市信義威秀廣場被潑灑疑似排泄物的穢物，路人將照片貼在臉書。記者袁志豪／翻攝

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