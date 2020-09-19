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影／台南下水道工人砍殺同事一死一傷 他說後悔也來不及了

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市永康區八德街汙水下水道工程55歲傅姓外包工人，疑與馬姓、嚴姓同事積怨，下午持西瓜刀砍殺兩名同事，47歲馬男右胸中刀失血過多，送奇美醫學中心急救宣告不治，嚴姓男子輕傷。傅姓男子行凶後被捕，供稱「已忍耐很好幾年，後悔也來不及了」。

據稱雙方素有嫌隙積怨已久，傅嫌下午在永康區八德街330巷持刀砍人，員警到場馬姓男子已倒在滿身是血，沒了氣息，現場工人告訴員警說凶嫌「已經到另外一個地方去殺人了」，員警趕到800公尺外八德街230巷另一處工地，發現嚴姓工人(39歲)雙手被砍，立即將持刀嫌犯逮捕，並帶回派出所偵辦。

現場工頭見狀打119報案，傷者分別送往奇美及成大醫院就醫。永康分局偵查隊及鑑識人員前往調查，現場工程人員表示，傅姓犯嫌已開車前往尋找嚴男，員警立即前往現場，合力與現場工程人員將傅姓犯嫌壓制在地，並在現場起獲做案用西瓜刀。

傅姓犯嫌表示，多年前即與馬姓、嚴姓被害人一起工作，期間因施工問題導致嫌隙，近期又遭馬等2人刁難，新仇加舊恨，一時氣憤遂至五金行購買西瓜刀，返回工地砍傷馬等2人，詢問後依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦。

永康警分局長呂世明表示，民眾有糾紛應尋求法律途徑，勿使用暴力自行解決，以免造成憾事，身陷囹圄。

台南下水道傅姓工人砍殺同事一死一傷，警方移送前他說，後悔也來不及了。記者周宗禎／攝影
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殺人 成大醫院

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