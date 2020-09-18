男子汽車旅館暴斃驗出超級毒品 基隆檢方起訴賣毒2人

基隆市方姓男子今年5月投宿一間汽車旅館暴斃，檢警解剖遺體發現體內有超級毒品（MMA）等多種毒品反應，認為吸毒導致休克死亡。檢警追查上游找到涉嫌販毒給他的洪姓男子及徐姓女子，基隆地檢署今天偵結，將洪、徐2人依販賣二級毒品罪嫌起訴。

檢警調查，當天是30多歲方男與一對男女共乘計程車入住汽車旅館，表示要住1天。到退房時間，旅館人員打電話到客房沒有人接，後來進房看見方男睡在地上，有蓋棉被，想叫醒他時，驚覺已經死亡，趕緊報案。

員警調閱監視器，查出與方男一起投宿的男女，但2人在入住2小時後先離去，獨留方在房內。方男被發現時衣著完整，身上無明顯致命外傷，房內床鋪有人使用過，但陳設整齊，無打鬥跡象。

檢警解剖後發現死因為吸毒休克造成，體內有MMA、K他命等多種毒品反應，檢警追查上游，找是誰販毒給他，查出涉嫌販毒給他的是洪姓男子及徐姓女子。