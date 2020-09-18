快訊

旅外工作健保卻看國內收入 陳時中：擬納「海外收入」

新台幣強勢叩關29元整數關卡 下一步怎麼走？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

用動物感冒藥製造安非他命 園藝師異想天開1年做不出

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

姜姓男子涉嫌從動物感冒藥萃取四級毒品甲基麻黃鹼，租屋製造安非他命，但藥品所含相關成分太低，刑事局發現1年多都沒製成，搜索查獲甲基麻黃鹼1公斤，拘提他依毒品等罪嫌移送，檢方聲押獲准。

警方調查，姜姓男子（53歲）從事園藝造景，去年4月起在桃園市楊梅區承租透天厝，異想天開從雞、豬支氣管炎用藥萃取甲基麻黃鹼，加入紅磷、碘等化學品，嘗試製造安非他命。

他稱因積欠賭債，花2萬元向友人購買製毒流程圖，從動物用藥製造安非他命，但尚未製成。幹員長時間監控，確實未發現他製造出成品，私下戲稱這種製毒方式投資報酬率太低，「一輩子都做不好！」

刑事局偵一大隊第二隊去年10月接獲情資追查，上月4日破門搜索製毒工廠，起出甲基麻黃鹼1公斤、動物用藥2公斤，轉往姜位於新竹市的住家拘提他。

警方研究這種非管制品的動物用藥，所含甲基麻黃鹼僅百分之1，含量少於人體感冒藥，每公斤只能製成600公克成品，且成品為國內罕見施用的NN─2甲基安非他命，不是一般常見安毒。

刑事局研判姜向動物用藥公司直接買藥，查扣製毒設備一批及1把改造手槍、14顆子彈，他稱友人寄放槍彈，警詢後將他依毒品、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。

姜姓男子涉嫌從動物感冒藥萃取四級毒品甲基麻黃鹼，租屋製造安非他命，刑事局搜索查獲甲基麻黃鹼1公斤，拘提他依毒品罪嫌移送。記者李奕昕／翻攝
姜姓男子涉嫌從動物感冒藥萃取四級毒品甲基麻黃鹼，租屋製造安非他命，刑事局搜索查獲甲基麻黃鹼1公斤，拘提他依毒品罪嫌移送。記者李奕昕／翻攝
姜姓男子涉嫌從動物感冒藥萃取四級毒品甲基麻黃鹼，租屋製造安非他命，刑事局搜索查獲甲基麻黃鹼1公斤，拘提他依毒品罪嫌移送。記者李奕昕／攝影
姜姓男子涉嫌從動物感冒藥萃取四級毒品甲基麻黃鹼，租屋製造安非他命，刑事局搜索查獲甲基麻黃鹼1公斤，拘提他依毒品罪嫌移送。記者李奕昕／攝影
姜姓男子涉嫌從動物感冒藥萃取四級毒品甲基麻黃鹼，租屋製造安非他命，刑事局搜索查獲甲基麻黃鹼1公斤，拘提他依毒品罪嫌移送。記者李奕昕／攝影
姜姓男子涉嫌從動物感冒藥萃取四級毒品甲基麻黃鹼，租屋製造安非他命，刑事局搜索查獲甲基麻黃鹼1公斤，拘提他依毒品罪嫌移送。記者李奕昕／攝影
姜姓男子涉嫌從動物感冒藥萃取四級毒品甲基麻黃鹼，租屋製造安非他命，刑事局搜索查獲甲基麻黃鹼1公斤，拘提他依毒品罪嫌移送。記者李奕昕／翻攝
姜姓男子涉嫌從動物感冒藥萃取四級毒品甲基麻黃鹼，租屋製造安非他命，刑事局搜索查獲甲基麻黃鹼1公斤，拘提他依毒品罪嫌移送。記者李奕昕／翻攝
姜姓男子涉嫌從動物感冒藥萃取四級毒品甲基麻黃鹼，租屋製造安非他命，刑事局搜索查獲甲基麻黃鹼1公斤，拘提他依毒品罪嫌移送。記者李奕昕／攝影
姜姓男子涉嫌從動物感冒藥萃取四級毒品甲基麻黃鹼，租屋製造安非他命，刑事局搜索查獲甲基麻黃鹼1公斤，拘提他依毒品罪嫌移送。記者李奕昕／攝影

毒品

延伸閱讀

吸金百億潛逃泰國 碩天炒股案主嫌秦庠鈺押解返台

交友軟體遇怪男問「有吃糖喝咖啡？」 網全愣：叫警察

毒蟲藉外送員運毒 雙北上中下游全哉了

刑事局反毒公益籃球賽 退役球星雲集

相關新聞

包養網站約兩妹上摩鐵 男裝燙傷穿壓力衣遮臉下手洗劫

新北市張姓男子2個月前透過包養網站約兩妹上摩鐵性交易，張姓男子假裝燙傷患者，穿壓力衣遮臉下手洗劫財物後駕車逃逸，警方以車...

勒索能源公司 台美聯手揪駭客

今年五月台灣多家能源以及科技公司遭駭客使用勒索病毒攻擊，調查局與美國FBI情資交換，協助美國司法部起訴「APT-41」駭...

男子汽車旅館暴斃驗出超級毒品 基隆檢方起訴賣毒2人

基隆市方姓男子今年5月投宿一間汽車旅館暴斃，檢警解剖遺體發現體內有超級毒品（MMA）等多種毒品反應，認為吸毒導致休克死亡...

用動物感冒藥製造安非他命 園藝師異想天開1年做不出

姜姓男子涉嫌從動物感冒藥萃取四級毒品甲基麻黃鹼，租屋製造安非他命，但藥品所含相關成分太低，刑事局發現1年多都沒製成，搜索...

影／開槍押人尋仇！兩派地下錢莊人馬互嗆 警奇襲逮人

台南市兩派地下錢莊人馬日前在網路上互嗆，今天凌晨4時21歲李姓男子，夥同23歲鄧姓男子在東區大同路二段發現另派22歲李姓...

高市業者拿加利口罩混充醫用販售 衛生局回收339盒

高雄市衛生局日前稽查發現，高雄有藥商以其他藥商名義，重新分裝加利公司一般口罩，並當醫用口罩販售。衛生局長黃志中今天表示，...

台美力抗駭狂瀾 美國FBI駐台聯絡官：持續共同打擊犯罪

美國司法部宣布起訴五名大陸駭客，指控他們駭入台灣一家能源公司。調查局表示，據美方調查「APT-41」駭客組織疑似利用四川...

台美合作力抗入侵 美方：駭客組織與大陸國安單位密切

美國司法部宣布起訴五名大陸駭客，指控他們駭入台灣一家能源公司。調查局表示，在案發之日成立專案小組迅速偵辦，由於本案事涉美...

中國5駭客涉網攻中油 台美合作偵破

美國司法部日前起訴5名中國籍駭客，其中涉及中油等公司遭駭案。調查局今天指出，調查台灣某能源公司遭駭案，發現與駭客組織Wi...

桃少輔院驚傳輔導員遭學生攻擊 後腦撞地血濺籃球場

矯正署桃園少年輔育院已改制為誠正中學桃園分校，昨下午傳出有3名學生攻擊1名紀姓輔導員，因紀勸學生盡量別施用精神藥物以免影...

熱門新聞

小鬼死於主動脈剝離 醫：兇猛！一半發作當下就死了

健檢全正常！ 經紀人曝小鬼黃鴻升死因：主動脈剝離致血管阻塞

【不斷更新】東海商圈氣爆已知4死1傷 家屬痛斥救災太慢

小鬼黃鴻升猝逝下午解剖 遺體抵達板橋殯儀館

嚇壞了！直播夜探廢棄鹽工宿舍 赫現地上躺一具男屍

氣爆家屬崩潰大哭痛斥救災太慢！消防局：10分鐘就到場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。