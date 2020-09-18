用動物感冒藥製造安非他命 園藝師異想天開1年做不出

姜姓男子涉嫌從動物感冒藥萃取四級毒品甲基麻黃鹼，租屋製造安非他命，但藥品所含相關成分太低，刑事局發現1年多都沒製成，搜索查獲甲基麻黃鹼1公斤，拘提他依毒品等罪嫌移送，檢方聲押獲准。

警方調查，姜姓男子（53歲）從事園藝造景，去年4月起在桃園市楊梅區承租透天厝，異想天開從雞、豬支氣管炎用藥萃取甲基麻黃鹼，加入紅磷、碘等化學品，嘗試製造安非他命。

他稱因積欠賭債，花2萬元向友人購買製毒流程圖，從動物用藥製造安非他命，但尚未製成。幹員長時間監控，確實未發現他製造出成品，私下戲稱這種製毒方式投資報酬率太低，「一輩子都做不好！」

刑事局偵一大隊第二隊去年10月接獲情資追查，上月4日破門搜索製毒工廠，起出甲基麻黃鹼1公斤、動物用藥2公斤，轉往姜位於新竹市的住家拘提他。

警方研究這種非管制品的動物用藥，所含甲基麻黃鹼僅百分之1，含量少於人體感冒藥，每公斤只能製成600公克成品，且成品為國內罕見施用的NN─2甲基安非他命，不是一般常見安毒。

刑事局研判姜向動物用藥公司直接買藥，查扣製毒設備一批及1把改造手槍、14顆子彈，他稱友人寄放槍彈，警詢後將他依毒品、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。