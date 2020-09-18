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影／開槍押人尋仇！兩派地下錢莊人馬互嗆 警奇襲逮人

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市兩派地下錢莊人馬日前在網路上互嗆，今天凌晨4時21歲李姓男子，夥同23歲鄧姓男子在東區大同路二段發現另派22歲李姓男子轎車，開了1槍壓走他，持棍打傷其右膝，警方據報後成立專案小組，中午11時，在小東路、東光路口發現押人車輛，趁對方停等紅燈時，優勢警力包抄上前救出受傷男子送醫外，隨後又在李嫌永康住處起出3把改造手槍及14發子彈，及21歲羅姓共犯。

警方調查，兩派人馬在臉書互嗆，其中1名關係人在臉書上直播道歉，引發地方關切。李、鄧等人今天凌晨4時得知對方在大同路二段出沒，一行駕駛白色轎車抵達現場，先開了1槍嚇嚇對方，將對方攔了下來，將另派人馬李姓男子強押上車，同行陳姓男子從現場逃逸。

警方獲報後成立專案小組追緝，中午11時，在東區小東、東光路口，發現這輛押人的白色轎車，警網趁轎車停等紅燈時攻堅，救出棍棒打傷右膝的李，逮捕押人的2名嫌犯，將傷者送醫。

隨後，警方前往李嫌永康住處，在住處起出3把改造手槍、14發子彈、4發信號彈、2把刀等物，並逮捕共犯羅姓男子。警方著手釐清其犯案動機，全案將依槍砲、妨害自由、毀損及傷害等罪嫌進行偵辦。

台南警方在李嫌永康住處起出3把改造手槍及14發子彈等證物。記者邵心杰／攝影
台南警方在李嫌永康住處起出3把改造手槍及14發子彈等證物。記者邵心杰／攝影
在小東路、東光路口發現押人車輛，趁對方停等紅燈時，優勢警力包抄上前救出受傷男子送醫。記者邵心杰／翻攝
在小東路、東光路口發現押人車輛，趁對方停等紅燈時，優勢警力包抄上前救出受傷男子送醫。記者邵心杰／翻攝

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