高市業者拿加利口罩混充醫用販售 衛生局回收339盒

高雄市衛生局日前稽查發現，高雄有藥商以其他藥商名義，重新分裝加利公司一般口罩，並當醫用口罩販售。衛生局長黃志中今天表示，目前除了21盒已售出，其餘339盒已全部下架。

食藥署南區管理中心7日與高雄市衛生局展開實地查察，發現設址高雄大樹區藥商興運企業社，涉嫌以合法藥商「順易利醫療活性碳口罩」醫用口罩空盒及包裝袋，重新分裝加利公司一般口罩，共有360多盒流入市面。

黃志中上午結束防疫會議後表示，全案已依違反藥事法移送橋頭地檢署偵辦，經後續追查，混充的360盒有21盒售出，其他339盒則已全部下架。

另外，中央流行疫情指揮中心16日宣布，24日起生產的國產醫用口罩，需加上MD（醫用）及Made In Taiwan（台灣製造）雙鋼印，在此之前生產的醫用口罩市售品，則可持續賣到12月24日。

面對口罩鋼印過渡期，陳其邁上午召開防疫會議後表示，上週已請衛生局邀民政局、警察局成立聯合稽查小組，就標示、來源不明及非醫用口罩展開稽查，衛生局長黃志中將親自督導，全面檢查市面流通口罩是否合法。

高雄市長陳其邁也表示，本次防疫會議也盤點高雄防疫旅館數量，並請教育局落實返台境外生從機場到校園防疫措施，保障校園安全。

而在登革熱防疫上，陳其邁則要求衛生局確保高雄本土病例歸零，並針對目前累計7例境外移入，加強防疫旅館周邊清潔。