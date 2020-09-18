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台美力抗駭狂瀾 美國FBI駐台聯絡官：持續共同打擊犯罪

聯合報 / 記者賴佩璇/台北即時報導

調查局長呂文忠（左）與FBI駐台聯絡官Nicholas Garcia（右）。圖／調查局提供。
調查局長呂文忠（左）與FBI駐台聯絡官Nicholas Garcia（右）。圖／調查局提供。
美國司法部宣布起訴五名大陸駭客，指控他們駭入台灣一家能源公司。調查局表示，據美方調查「APT-41」駭客組織疑似利用四川合法公司掩護非法，且與陸方國安單位有密切關聯。調查局長呂文忠表示，希望能透過與各國執法單位密切合作，在犯罪發生時皆能迅速偵辦查處。

呂文忠指出，今年發生許多重大資安事件，調查局近來就曾針對「今年5月我國能源等公司遭勒索軟體攻擊事件」及「駭客集團對我國供應鏈攻擊模式」發布新聞，亦是想提醒國內各政府機關及企業，要提升本身的資訊安全防護能力，這些駭侵攻擊的發動者已不同以往，不僅是個人或少數人的犯罪行為，現今已轉變成分工精細的跨國犯罪集團。

「Winnti Group」就是屬於對岸中國的駭客組織，在其政府的縱容或默許之下，駭侵攻擊目標遍及國內外的政府機關、科技產業、醫療機構、學術單位等各個領域，對世界各國的安全危害程度已不容小覷。而網路無國界，各國執法機關需要密切合作，才能有效遏止及偵辦這些跨國駭客集團。

蔡英文總統曾於「國家資通安全戰略報告」提出一個重要概念「資安即國安」，因為調查局不同於一般治安機關，除偵辦重大犯罪外，更身兼維護國家安全的重要任務，因此希望能透過與各國執法單位的密切合作，在駭侵案件及各類犯罪發生時，皆能迅速偵辦查處並能有效防止再次發生，提供民眾一個安全的生活環境。

呂文忠表示，特別感謝美國司法部(DOJ)及聯邦調查局(FBI)一直以來的密切聯繫與合作，共同打擊不法網路犯罪。

FBI駐台聯絡官Nicholas Garcia表示，FBI已將打擊網路犯罪視為重要任務，惡意的網路使用者鎖定重要設施及智慧財產做為攻擊目標，已成為全球威脅。FBI資通安全處及外勤處站全心投入打擊APT 41駭客成員及其同謀。

正如FBI副局長鮑迪奇所說：「我們要讓駭客及網路犯罪者付出代價，而最好的方式就是統合我們的能量，並持續向全球拓展合作關係。」

FBI與調查局的合作關係為本案成功關鍵。在此，想感謝調查局資通安全處及國際事務處的努力，提供了專業且關鍵之調查資料，相關的調查行動及與私部門的共同合作，讓FBI得以在美為台灣受害者伸張正義。

他說，想用FBI副局長鮑迪奇昨天的聲明來做結語：「網路安全已經非單一機關可以獨立因應，所以本局的核心策略即為在全球扮演一個不可或缺的夥伴角色」。我們將會持續與可信任的夥伴，特別是台灣的調查局，共同打擊網路犯罪。

FBI 駭客 調查局

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