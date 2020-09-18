台美合作力抗入侵 美方：駭客組織與大陸國安單位密切
美國司法部宣布起訴五名大陸駭客，指控他們駭入台灣一家能源公司。調查局表示，在案發之日成立專案小組迅速偵辦，由於本案事涉美國司法調查程序，須於前日才能解密公告，據美方調查「APT-41」駭客組織疑似利用四川合法公司掩護非法，且與陸方國安單位有密切關聯。
調查局指出，今年5月我國重要能源公司遭惡意勒索軟體攻擊，除內部伺服器主機、個人電腦遭不法入侵外，更有大量檔案被加密無法使用，導致該公司營運受到嚴重衝擊，且駭客亦向該公司勒索贖金。遏止此類不法駭侵犯罪，及穩定我國重要能源產業營運，即於案發之日成立專案小組迅速偵辦本案。
經掌握後門程式、中繼站等相關資訊，研判駭侵來源應屬「Winnti Group」相關駭客組織，並提供位於美國加州雲端主機(VPS)等案關資料予美方司法部門，共同合作追緝該不法駭客組織。
美國司法部檢察官於8月11日正式簽署起訴書，起訴5名疑為「APT-41」駭客組織中國籍成員，及涉案的2名馬來西亞籍業者；起訴後美方對臺美雙邊攜手共同打擊網路駭侵犯罪表示高度肯定，並感謝本局提供案關資料有助追查前揭駭客組織。由於本案事涉我國能源公司遭駭及美國司法調查程序，須至9月16日才能解密公告。
據美方調查，「APT-41」是一極具技術及複雜度駭客組織(亦有以下稱謂：「Winnti」、「Barium」)，除開發多項特殊駭客工具及惡意程式外，更針對全球政府機關、通訊及科技業、學術研究機構、醫療機構及電玩產業等標的，發動惡意網路駭侵攻擊及間諜活動，其中尤以供應鏈駭侵攻擊最為著名。
該駭客組織於今年針對我國能源公司、美國地產公司及非政府組織等單位，藉租用美國境內雲端主機(VPS)作為中繼站入侵前揭單位主機，將重要資料加密後再寄出勒索郵件索取贖金，引發營運服務中斷等重大資安事件。
據美方調查，該駭客組織疑利用中國大陸四川省「成都404」網路安全科技公司作為合法掩護，暗地開展各項網路駭侵等惡意攻擊行為，除非法入侵他人主機、竊取機敏資料及進行電信詐欺外，據查「APT-41」疑與中共政府國安單位有密切關聯。
調查局表示，感謝美國司法部（DOJ）及聯邦調查局（FBI）就本案的密切聯繫與合作，共同打擊不法網路駭侵犯罪，為落實全球資通安全立下新里程碑。同時，將持續發揮「主動偵查、打擊犯罪」的能力，並積極開展公、私部門及跨國合作，捍衛數位國土安全。
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