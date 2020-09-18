詐騙集團租透天厝當洗錢中心 北市警逮5人送辦

29歲林姓男子租下台南市某間透天厝做為詐騙集團轉帳洗錢中心，台北市刑警大隊先查獲詐騙機房後，再循線發現林男據點，掌握線索後前往搜索，一舉逮捕林男等5人，警訊後送辦。

台北市政府警察局刑事警察大隊偵七隊隊長高玉松今天在記者會上表示，今年3月間破獲藏匿在桃園市的電信詐騙機房後，經向上溯源發現，詐騙集團轉帳洗錢中心藏匿在台南市某透天厝，即組專案小組查緝，查出主嫌林姓男子涉嫌重大。

專案小組追查得知，林男在台南市成立詐騙轉帳洗錢中心，且不時更換地點，主要是替詐騙集團洗錢，布線查緝發現，林男最後據點是設在台南市區的某透天厝內，立即派員埋伏。

警方查出，林男負責詐騙轉帳洗錢中心的管理，有4名手下負責電腦及外務，詐騙集團成功得手詐騙金額後，林男收取贓款就會透過人頭帳戶洗錢，並依比例抽佣金。

專案小組見時機成熟，日前赴台南市湖美街附近一間透天厝搜索，當場逮捕林男等5人，查扣筆電、教戰手冊、手機及轉帳等證物。

警方訊後依違反詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌把林男等5人移送台南地檢署偵辦，將持續追查詐騙集團幕後主嫌。