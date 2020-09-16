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影／老翁疑預謀刺殺生意舊識 犯案前還「遮掩車牌」
高雄市李姓營造商（64歲）昨天在住家附近遭人砍殺身亡，警方追查出，楊姓凶嫌（74歲）與死者是認識超過30年的生意夥伴，疑財務宿怨萌生殺機。據了解，楊嫌行凶前疑還特意用膠帶遮蔽摩托車牌，警方不排除預謀可能性，全案偵詢後將依殺人罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。
據了解，楊嫌與妻子、女兒同住大社，警方昨晚先在他大社住處查獲發現沾滿血跡的衣服、鞋子，掌握凶嫌可能窩藏楠梓朝陽路一帶旅館，循線將他拘提到案。楊嫌錯愕警方這麼快就找上門，很快地坦承犯案，並聲稱是過往工程糾葛、財務紛爭引殺機。
地方人士透露，李姓死者生前承攬不少石化廠的管線配管工程，與楊姓凶嫌有承包工程生意往來。然而，凶嫌與李姓死者年事已高，兩人都退休一段時日，過去投資合作也散夥，早已沒有生意關係，互動漸趨平淡，警方將再仔細釐清做案動機、始末。
警方發現楊嫌犯案前，疑用膠帶遮蔽摩托車牌，不排除預謀可能性。至於楊嫌使用的刀械，刀長超過20公分，警方初步檢視，懷疑該刀具是凶嫌務農採筍用刀。
64歲李姓包商昨天下午被人發現滿身血跡倒在大社區一處國小旁農地，全身多處刀傷，頸部幾乎被人割斷，警方循線緝獲楊姓凶嫌；全案偵詢後將依殺人罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。
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