33名越南偷渡客從中國來台1發燒1腹痛 送醫檢疫隔離中

屏東縣恆春籍「金滿順」號漁船昨天凌晨載運30多名越南偷渡客在墾丁登岸，海巡單位至今天上午先後逮捕33人和5名船員，為因應新冠肺炎疫情，縣衛生局和海巡署採高規格防疫情措施，其中2人分別出現腹痛和發燒症狀，為避免出現防疫破口，先送往醫院篩檢，體溫正常者將送收容所隔離安置。

海巡署調查，30多名越南偷渡客從大陸福建搭船到海峽中線，「金順滿」在海峽中線接駁上船躲進船艙，昨天凌晨趁暗夜駛至墾丁白砂近岸處，偷渡客穿救生自行游上岸。

新冠肺炎疫情在國外仍嚴峻，海巡署對逮捕的越南偷渡客和船員，第一時間均要求戴上口罩，屏東縣恆春衛生所人員著防護衣到場檢疫，量測體溫並檢查有無疑似症狀，發現1名越南男子體溫超過37度，另名越男則有腹痛症狀；縣衛生局說，2人均送往醫院治療並做篩檢，投藥後症狀已有改善。