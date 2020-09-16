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影／台南警方破獲改造槍枝工廠 嫌犯瞎扯已故友人寄放
台南市警局第一分局於今年6月間獲報，38歲連姓男子涉嫌鄉間民宅改造槍枝，經蒐證確認其鹽水區藏匿處所，昨天下午會同新營分局攻堅，當場查扣改造手槍2支、已通槍管5支、子彈3顆、安非他命2小包及改造工具一批，連辯稱是已過世友人寄放，現場查扣改造槍枝等送刑事局鑑驗，並依槍砲、毒品等案將連移送台南地檢署偵辦。
據調查，連嫌有殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等前科，他為規避警方查緝，刻意將槍管、彈簧等零組件，以及改造工具，逐一拆解，分別藏匿在房間、倉庫及廚房等處，經專案小組費周章的搜索，一一起出。
專案小組順利逮捕改造槍枝連嫌1人外，當場查扣改造手槍2支、已通槍管5支、子彈3顆、彈匣9個、安非他命2小包、彈簧1包、槍枝零件1包、磨刀器具1台、電鑽床1台、研磨機2台、電鑽1台、砂輪機1台、砂紙ㄧ碟、鑽頭10支、鎈刀5支、改造槍械工具一批、固定器1組、改造失敗槍管1支（內有斷掉銼刀）、大型固定器一組等改造槍枝用工具、器材。
專案小組全副武裝攻堅進入民宅內，控制連後，他立即撇清與查扣改造槍枝、工具等證物無關。他辯稱，改造槍枝及工具是1名友人寄放，只知道那名友人的綽號，不知真實年籍，沒有聯絡方法，已經過世了。然而，現場卻不難得看出有動工的跡象。
現場查扣改造槍枝、工具、器材等將送請刑事局鑑驗外，經警詢後，上午將他依槍砲、毒品等案移送台南地檢署偵辦。
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