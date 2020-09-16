快訊

被爆公務車私用 中市建設局長陳大田：一切依法

台積電帶頭衝 台股早盤一度攻上13,000關卡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／墾丁上岸越南偷渡客再逮6人 檢聲押船長揪人蛇集團

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣恆春籍「金順滿」漁船昨天凌晨搭載30多名越南籍人士企圖利用暗夜偷渡來台，在墾丁白砂外海被海巡單位攔查時，部分偷渡客摸黑跳船逃逸，海巡昨天逮捕27人和船上5人（2台籍、3菲籍）後徹夜搜捕，今天清晨再逮捕4男2女，合計查獲33人；陳姓船長供詞保留且尚有共犯未到案，檢方向法院聲押，依電話通聯繼續追查人蛇集團。

海巡署調查，30多名越南偷渡客從大陸搭船到海峽中線，「金順滿」在海峽中線接駁上船躲進船艙，昨天凌晨趁暗夜駛至墾丁白砂近岸處，偷渡客穿救生自行游上岸；繼逮捕昨天逮捕27人和船上5人，海巡署及恆春警方持續全面盤檢各大路口海岸，越南偷渡犯因又餓又累逐一現身，上午6時前再緝獲4男2女。

陳姓船長供稱受人委託到海峽中線接駁偷渡客，有前金和後謝，因未仔細點算，估計約卅多人，計畫趁暗夜駛至墾丁白砂近岸處，偷渡客穿救生自行游上岸，但對人蛇集團身分背景、上岸後接駁方式，都稱不知情；海巡將5名船員依違反入出國及移民法移送屏東地檢署偵辦，因陳供詞保留且尚有共犯未到案，檢方向法院聲押，依電話通聯追查幕後人蛇集團。

海巡調查，這次越南人士來台每人偷渡費1萬美金算是高價，都是30歲上下，多數有來台打工背景，因逾期居留或非法打工被遣返，但相同勞務工作在越南月薪不到台灣一半，甘冒風險偷渡來台，有人拿出全部積蓄、有人向親友借貸來台，淘金夢碎，回國還要面對債務的偷渡客，滿臉愁容。

越南人士搭漁船在屏東墾丁偷渡上岸，海巡單位徹夜搜捕，今天清晨再逮捕4男2女，合計查獲33人。記者潘欣中／翻攝
越南人士搭漁船在屏東墾丁偷渡上岸，海巡單位徹夜搜捕，今天清晨再逮捕4男2女，合計查獲33人。記者潘欣中／翻攝
海巡署在屏東墾丁陸續逮捕33名越南偷渡客；為因應疫情，身著防護衣的海巡人員和翻釋人員透過透明壓克力隔板展開偵訊。記者潘欣中／翻攝
海巡署在屏東墾丁陸續逮捕33名越南偷渡客；為因應疫情，身著防護衣的海巡人員和翻釋人員透過透明壓克力隔板展開偵訊。記者潘欣中／翻攝
越南人士搭漁船在屏東墾丁偷渡上岸，海巡單位徹夜搜捕，今天清晨再逮捕4男2女，合計查獲33人。記者潘欣中／翻攝
越南人士搭漁船在屏東墾丁偷渡上岸，海巡單位徹夜搜捕，今天清晨再逮捕4男2女，合計查獲33人。記者潘欣中／翻攝
越南人士搭漁船在屏東墾丁偷渡上岸，海巡單位徹夜搜捕，今天清晨再逮捕4男2女，合計查獲33人。記者潘欣中／翻攝
越南人士搭漁船在屏東墾丁偷渡上岸，海巡單位徹夜搜捕，今天清晨再逮捕4男2女，合計查獲33人。記者潘欣中／翻攝

延伸閱讀

今年第三次 屏東逮27越南偷渡客

墾丁越南偷渡客逮27人 海巡警方查緝漏網之魚

花1萬美金墾丁上岸被逮 越南偷渡客淘金夢碎欲哭無淚

越南偷渡客海巡逮捕27人 在逃人數清查中

相關新聞

影／台南警方破獲改造槍枝工廠 嫌犯瞎扯已故友人寄放

台南市警局第一分局於今年6月間獲報，38歲連姓男子涉嫌鄉間民宅改造槍枝，經蒐證確認其鹽水區藏匿處所，昨天下午會同新營分局...

影／墾丁上岸越南偷渡客再逮6人 檢聲押船長揪人蛇集團

屏東縣恆春籍「金順滿」漁船昨天凌晨搭載30多名越南籍人士企圖利用暗夜偷渡來台，在墾丁白砂外海被海巡單位攔查時，部分偷渡客...

男童在校 掉6公尺深大洞

基隆市正濱國小王姓六年級男學生昨從隔間的木板破洞，進入學校資源回收站，沒想到回收站地底被淘空，出現六、七公尺深的坑洞，他...

財務糾紛 7旬翁砍死30年生意夥伴

高雄市營造商李姓男子昨天在住家附近遭人砍死，陳屍一間國小旁農地，頸部幾乎被砍斷，案發後四小時涉嫌行凶的楊姓老翁在旅館落網...

高雄大社李姓包商慘遭亂刀砍死 里長嘆「他是大善人」

高雄市李姓工程包商今天下午在大社區一所小學旁農地遭人殺害，凶嫌是熟識的生意夥伴，殘忍手段引發親友憤怒，得知警方抓到人，吆...

大社農地砍頸案 仁武警方4小時逮人破案

高雄市大社區64歲李姓男子今天下午在住家附近農地頸部遭砍不治。仁武警方案發4小時破案，晚間逮捕死者生意上夥伴74歲的楊姓...

30年交情驚爆財殺！投資生意老夥伴行凶 營造商人慘死

高雄市大社64歲李姓營造商人今天下午在學校附近遭人砍殺，全身是血倒臥觀音國小旁農地。目擊者指出，死者案發前曾與人在現場爭...

墾丁越南偷渡客逮27人 海巡警方查緝漏網之魚

屏東恆春籍漁船「金順滿」號漁船，今天凌晨載著30多名越南偷渡客企圖從墾丁上岸。海巡第八巡防區會同恆春警方搜索，截至傍晚逮...

高雄大社營造商人命案偵破 警方抓到凶嫌

高雄市大社64歲李姓營造商人今天下午在學校附近遭人砍殺，全身是血倒臥觀音國小旁農地，由於兩人爭執有目擊者，警方依據車牌查...

影／高雄營建商人倒臥血泊慘死 疑頸部刀傷致命

高雄市大社區文明路66巷、觀音國小附近農地，今天下午發生命案。李姓營建業商人全身血跡斑斑、倒臥菜園，警消獲報到場，他已失...

國1五楊高架南下46公里3車追撞 1男子命危回堵近3公里

國道1號五楊高架南下46.6公里處今下午4點多發生嚴重車禍，現場3輛小客車擦撞，造成其中54歲羅姓男子失去呼吸心跳送醫搶...

高雄大社營造商人遭亂刀砍死 警方鎖定對象緝凶中

高雄市大社區文明路、觀音國小附近農地，今天下午發生命案，64歲李姓男子全身多處中刀、倒臥血泊慘死。路人發現報案，但警消到...

熱門新聞

影／救援者轟武界壩生還者沒感謝 只關心百萬休旅車

1歲男嬰4樓窗墜樓亡 育7子母泣「與孩子無緣」

太陽花學運馬英九等4人被訴殺人未遂 一審判無罪

高雄大社驚傳命案 64歲男被人砍傷倒臥農地死亡

傻眼！開車違停路中央直接下車 駕駛遭罰18900元

獨／武界露營家人亡申請國賠？ 倖存者盧妻不願回應

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。