聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／墾丁上岸越南偷渡客再逮6人 檢聲押船長揪人蛇集團
屏東縣恆春籍「金順滿」漁船昨天凌晨搭載30多名越南籍人士企圖利用暗夜偷渡來台，在墾丁白砂外海被海巡單位攔查時，部分偷渡客摸黑跳船逃逸，海巡昨天逮捕27人和船上5人（2台籍、3菲籍）後徹夜搜捕，今天清晨再逮捕4男2女，合計查獲33人；陳姓船長供詞保留且尚有共犯未到案，檢方向法院聲押，依電話通聯繼續追查人蛇集團。
海巡署調查，30多名越南偷渡客從大陸搭船到海峽中線，「金順滿」在海峽中線接駁上船躲進船艙，昨天凌晨趁暗夜駛至墾丁白砂近岸處，偷渡客穿救生自行游上岸；繼逮捕昨天逮捕27人和船上5人，海巡署及恆春警方持續全面盤檢各大路口海岸，越南偷渡犯因又餓又累逐一現身，上午6時前再緝獲4男2女。
陳姓船長供稱受人委託到海峽中線接駁偷渡客，有前金和後謝，因未仔細點算，估計約卅多人，計畫趁暗夜駛至墾丁白砂近岸處，偷渡客穿救生自行游上岸，但對人蛇集團身分背景、上岸後接駁方式，都稱不知情；海巡將5名船員依違反入出國及移民法移送屏東地檢署偵辦，因陳供詞保留且尚有共犯未到案，檢方向法院聲押，依電話通聯追查幕後人蛇集團。
海巡調查，這次越南人士來台每人偷渡費1萬美金算是高價，都是30歲上下，多數有來台打工背景，因逾期居留或非法打工被遣返，但相同勞務工作在越南月薪不到台灣一半，甘冒風險偷渡來台，有人拿出全部積蓄、有人向親友借貸來台，淘金夢碎，回國還要面對債務的偷渡客，滿臉愁容。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言