影／墾丁上岸越南偷渡客再逮6人 檢聲押船長揪人蛇集團

屏東縣恆春籍「金順滿」漁船昨天凌晨搭載30多名越南籍人士企圖利用暗夜偷渡來台，在墾丁白砂外海被海巡單位攔查時，部分偷渡客摸黑跳船逃逸，海巡昨天逮捕27人和船上5人（2台籍、3菲籍）後徹夜搜捕，今天清晨再逮捕4男2女，合計查獲33人；陳姓船長供詞保留且尚有共犯未到案，檢方向法院聲押，依電話通聯繼續追查人蛇集團。

海巡署調查，30多名越南偷渡客從大陸搭船到海峽中線，「金順滿」在海峽中線接駁上船躲進船艙，昨天凌晨趁暗夜駛至墾丁白砂近岸處，偷渡客穿救生自行游上岸；繼逮捕昨天逮捕27人和船上5人，海巡署及恆春警方持續全面盤檢各大路口海岸，越南偷渡犯因又餓又累逐一現身，上午6時前再緝獲4男2女。

陳姓船長供稱受人委託到海峽中線接駁偷渡客，有前金和後謝，因未仔細點算，估計約卅多人，計畫趁暗夜駛至墾丁白砂近岸處，偷渡客穿救生自行游上岸，但對人蛇集團身分背景、上岸後接駁方式，都稱不知情；海巡將5名船員依違反入出國及移民法移送屏東地檢署偵辦，因陳供詞保留且尚有共犯未到案，檢方向法院聲押，依電話通聯追查幕後人蛇集團。