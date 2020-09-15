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30年交情驚爆財殺！投資生意老夥伴行凶 營造商人慘死
高雄市大社64歲李姓營造商人今天下午在學校附近遭人砍殺，全身是血倒臥觀音國小旁農地。目擊者指出，死者案發前曾與人在現場爭執，警方循車牌掌握楊姓凶嫌，晚間在楠梓朝陽路一帶拘提凶嫌到案。據了解，凶嫌與死者交情超過30年，曾是生意上投資夥伴，疑財務糾紛起殺機，警方將進一步釐清案情始末。
專案小組今晚間在楠梓區朝陽路一帶拘提74歲楊姓凶嫌到案，犯嫌先是一愣，錯愕警方這麼快就找上門，初步坦承犯案；警方起獲涉案兇刀1把。
據了解，楊嫌與李姓死者曾是生意上投資夥伴，共同投資建築業，兩人交情超過30年，稱得上是熟識友人關係。楊嫌聲稱兩人有財務糾紛，但對紛爭細節語帶保留，警方將深入追查做案動機、財務糾紛金額。警方初判，應是楊嫌獨自犯案，不排除預謀可能，全案待警詢釐清。
64歲李姓營造商人今天下午在觀音國小附近遭人砍殺，渾身沾血、倒臥一旁農地，警消到場時已失去生命跡象；死者四肢、頸部多處刀傷，疑頸部刺傷致命。
據悉，李姓死者家境優渥，平日常在觀音國小旁一處市民農園散步運動。今天有鄰居目睹一名男子來找李，兩人談話後，對方突然拿出預藏的刀子砍殺，李男沿途逃跑，最後倒臥在農園裡面，滿地全是血跡，家人見狀十分哀痛。
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