大社農地砍頸案 仁武警方4小時逮人破案

高雄市大社64歲李姓營造商人今（15日）下午在住家附近遭人砍殺，距離學校只有一巷之隔，現場血跡斑斑。 聯合報系記者徐白櫻／攝影

高雄市大社區64歲李姓男子今天下午在住家附近農地頸部遭砍不治。仁武警方案發4小時破案，晚間逮捕死者生意上夥伴74歲的楊姓男子到案，全案將依殺人罪嫌移送橋頭檢方偵辦。

命案發生後，高雄市政府警察局仁武分局會同刑警大隊偵七隊共組專案小組，經調閱監視錄影畫面，確認楊嫌使用車輛；再擴大調閱監視器，分析過濾嫌犯逃逸路線，晚間7時20分持檢方核發拘票，在楠梓區朝陽路一帶將他拘提到案，並起獲涉案兇刀1把等犯罪工具。

仁武分局初步調查，死者從事配管包商，與74歲楊嫌是生意夥伴，研判犯案動機起因財務糾紛。全案正由警方偵訊中。

仁武警方下午3時40分接獲110報案，指大社區文明路66巷旁農地有人遭砍傷，經派遣警網及快打警力到場處理，發現李男頸部遭砍，醫護人員到場已無生命徵象，涉案的楊嫌則是騎乘機車逃逸。