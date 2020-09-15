墾丁越南偷渡客逮27人 海巡警方查緝漏網之魚

屏東縣恆春籍「金順滿」號漁船今天凌晨搭載30多名越南籍人士企圖偷渡來台，部分偷渡客摸黑跳船游上岸，海巡單位傍晚前陸續逮捕27人；因應應疫，要他們全戴上口罩。 聯合報系記者潘欣中／翻攝

屏東恆春籍漁船「金順滿」號漁船，今天凌晨載著30多名越南偷渡客企圖從墾丁上岸。海巡第八巡防區會同恆春警方搜索，截至傍晚逮捕27人，持續大規模查緝漏網之魚。

這起近年罕見的大規模偷渡案，依海巡署南部分署第八巡防區傍晚最新數據，包括在船上、礁岩、岸上防風林內有27名越南藉(14男、13女)偷渡客到案，其中有人曾來台打工，逾期居留或非法打工被遣返。

到案越南偷渡客和「金順滿」5名船員全部戴上口罩，屏東縣衛生局接獲海巡通知後，由恆春衛生所著防護衣到場檢疫，經體溫量測無人發燒及有疑似症狀，海巡人員再以隔離板方式協同翻譯人員偵訊，訊後送至特定處所隔離檢疫，待14天後交移民署遣返。

南部分署成立應變中心，動員所屬岸、海、查緝能量、偵搜犬、UAV無人飛行載具及空偵機等，並結合恆春警方擴大搜索及查緝。

恆春籍漁船「金順滿」前天出海，40歲的陳姓船長、47歲的蔡姓輪機長供稱受人委託到海峽中線接駁偷渡客，接運人數約30多人，計畫利用暗夜駛至墾丁白砂近岸，偷渡客穿救生自行游上岸，但對人蛇集團身分背景、上岸後接駁方式都供稱不知情。陳、蔡兩人和3名菲籍船員在內5人，訊後將依違反入出國及移民法移送屏東地檢署偵辦。

企圖暗夜載運越南偷渡客的漁船「金順滿」號，是艘平常停靠在後壁湖的CT-2漁船。中央社採訪漁民，這種20噸以下漁船，如果甲板不載人，船艙、魚艙及駕駛室加起來至少可容納40、50人沒問題。

第八巡防區指揮部雷達凌晨2時多，在外海11.6浬處發現「金順滿」向後壁湖漁港方向航行，於距岸3浬處突然轉向航往頂白砂岸際。經通報恆春海巡隊20、35噸巡防艇前往海上攔查；凌晨4時多，岸際巡邏人員透過熱像儀，發現船上有人跳船往頂白砂岸際泅泳，隨即啟動應變查緝機制。

恆春警方支援海巡人員，在週採區域性封閉攔截圍捕，並擴大調閱路口監視器過濾可疑接應人車，以及追查幕後人蛇集團，並臨檢轄內越南移工聚集場所查緝漏網之魚。