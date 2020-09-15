花1萬美金墾丁上岸被逮 越南偷渡客淘金夢碎欲哭無淚

屏東縣恆春籍「金順滿」號漁船今天凌晨搭載30多名越南籍人士企圖偷渡來台，部分偷渡客摸黑跳船游上岸，海巡單位傍晚前陸續逮捕27人；因應應疫，要他們全戴上口罩。記者潘欣中／翻攝

屏東縣恆春籍「金順滿」號漁船，今天凌晨搭載30多名越南籍人士企圖偷渡來台，在屏東墾丁外海被海巡單位雷達發現航跡異常前往攔查，部分偷渡客摸黑跳船游上岸，海巡傍晚前陸續逮捕27人（14男、13女）和船上5人（2台籍、3菲籍）並啟動防疫措施；海巡初步調查，27人多曾來台打工，逾期居留或非法打工被遣返後，願付1萬美金偷渡來台，想到淘金夢碎，欲哭無淚。

海巡署調查，恆春籍漁船「金順滿」前天出海，在海峽中線接駁30多名偷渡客上船，躲進船艙中，今天凌晨2時駛至恆春後壁湖漁港外時，海巡署雷達發現漁港異常駛向白砂方向，恆春海巡隊巡邏艇前往攔查，清晨4時許漁船距岸400公尺處時，台籍陳姓船長（40歲）和蔡姓機船長（46歲）要偷渡客穿救生衣先跳船游上岸，海巡隊先在船上查獲不諳水性的6男3女，接著在岸上陸續逮捕27人；因未達船長供述載運的30多人，海巡單位將持續搜尋。

陳、蔡供稱受人委託到海峽中線接駁偷渡客，有前金和後謝，代價20萬元，接運人數約30多人，計畫利用暗夜駛至墾丁白砂近岸，偷渡客穿救生自行游上岸，但對人蛇集團身分背景、上岸後的接駁方式，都供稱不知情；包括3名菲籍船員在內5名船員，訊後被依違反入出國及移民法移送屏東地檢署偵辦，因陳、蔡供詞保留且尚有共犯未到案，檢方將向法院聲押，依電話通聯追查人蛇集團。

為因應防疫，今天逮捕的越南偷渡客和船員全部先戴上口罩，屏東縣衛生局接獲海巡署通知後，請恆春衛生所著防護衣到場檢疫，經體溫量測無人發燒及有疑似症狀，海巡人員再以隔離板方式協同翻譯人員偵訊，訊後將全部送至特定處所隔離檢疫，待14天後交移民署遣返。

海巡初步調查，越南非法人士偷渡台灣的費用近幾年都在萬元上下，這次每人被要求事前支付1萬美金；27人中多曾來台打工，逾期居留或非法打工被遣返，但相同的勞務工作在越南月薪不到台灣一半，甘冒風險偷渡來台，有人拿出全部積蓄、有人向親友借貸「賭一把」，沒想到編織的美麗淘金夢碎，遣返回國還要面對債務的偷渡客，個個愁眉不展。

這是海巡署今年查獲第3起越南人士漁船偷渡案，今年3月防疫期間，海巡署偵防分署在屏東小琉球海域截獲31名越南偷渡客，當時安置在台中中港留置室，隔天有6人破壞房間氣窗逃逸，海巡署長陳國恩震怒，後全數抓回； 6月在屏東林邊外海截獲東港籍漁船「瑞蓬成二號」搭載30名越南偷度客。