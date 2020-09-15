刑事局反毒公益籃球賽 退役球星雲集
為推廣全民反毒觀念，警政署刑事局今天舉行「反毒戰士英雄盃籃球表演賽」，特別邀請多名退役球星組隊，和HBL泰山高中籃球隊及刑事局籃球隊熱血競賽，致力反毒遠離誘惑。
刑事局今天發布新聞稿表示，有鑑於籃球為國內熱門運動之一，且運動人口遍布各年齡層，為藉它推廣全民反毒觀念，下午特別邀請退役球星組隊、高中籃球聯賽（HBL）傳統強隊泰山高中籃球隊及刑事局籃球隊共同舉行「反毒戰士英雄盃籃球表演賽」，於北市皓宇國際籃球培訓中心熱血開打。
包括曾叱吒國內籃壇的知名退役球員陳志忠等人，都熱情響應這次反毒公益表演賽。
刑事局表示，由於籃球為團隊運動，除可培養個人意志、思考外，還需仰賴隊友間相互搭配支持，對培養青少年正面能量可發揮極大作用，希望透過籃球作為共同語言，帶動青少年和社會大眾共同關注反毒議題，一起向毒品說不。
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