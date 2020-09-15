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供毒給她吸食後性侵 竟辯她主動挑逗求減刑
楊姓男子與女子小蘋因交易毒品而結識，兩年前他生日時，邀小蘋為他慶生，在摩鐵提供摻有搖頭丸成分的毒咖啡包供她吸食，趁她意識混亂時，趁機玷辱她，一審依乘機性交罪將他判刑3年6月，他不服上訴，台中高分院以他未與被害人達成和解，將全案駁回。可上訴。
楊上訴辯稱，對小蘋有愛慕之情，當時氣氛熱絡，且施用毒品後辨識力及控制力下降，她意識模糊而撫摸他生殖器，誤以為小蘋主動與他發生性行為，而他案發後已坦承犯行、心生悔悟，請求依刑法第59條之規定酌減其刑。
台中高分院審理時，被害人小蘋證稱楊男於案發前轉讓禁藥、偽藥的劑量甚高，主張楊男有「蓄意謀殺」行為，而認一審量刑過輕。二審合議庭以楊男所為，造成被害身心嚴重戕害，無何足以引起一般同情而認科以最低刑度仍嫌過重之情事，認楊不適用於減刑，也未與被害人達成和解。將全案駁回。
判決書指出，楊男與小蘋因交易毒品而結識，他於2018年10月8日下午，多次使用LINE通訊軟體通話功能與小蘋聯繫，邀她為其慶生，經被害人應允後，楊就駕車載她至中市摩鐵。
慶生過程中，楊取出數量不詳且摻有第二級毒品MDMA成分的咖啡包與第三級毒品K他命，供小蘋施用，她施用後產生幻覺，並呈現意識混亂、無力感而意識不清程度。楊男利用小蘋不能抗拒之際，性侵被害人得逞，經被害人向警方報案。
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