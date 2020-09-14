聽新聞
test
0:00 / 0:00

朱雪璋下午押返台灣送北所 緊貼警員背後躲鏡頭

聯合報 / 記者廖炳棋/台北即時報導

涉嫌砍人並逃亡大陸的台北市光信里前里長朱雪璋，在大陸被公安逮捕後，今天中午搭乘班機，下午3時許抵達台北松山機場；朱知道媒體在等他，他全身著短褲、連帽衣，緊跟在警方人員後方，躲避鏡頭。

朱雪璋下機後並未直送地檢署或刑事局，他在機場跟檢察官進行視訊問話及人別訊問後，由檢察官指示，先發送台北看守所進行隔離，等未來確定刑期後及身體狀況，再前往台北監獄服刑。

由於正值防疫期間，朱雪璋又是偷渡到大陸，因此朱雪璋回台時，警方為他穿上隔離衣、戴口罩、護目鏡，另外在登機及下機時量體溫，並進行快篩檢查，同時隔離全身大消毒，因此才會拖到三個多小時後的傍晚才離開機場。

據了解，昨天晚上陸方通知刑事局關於朱雪璋被捕消息，並協調由我方今天派員接返。朱雪璋今天中午由我方刑事局人員陪同，從廈門搭乘立榮班機返台。

正心道場空手道館負責人朱雪璋，日前躲避入監服刑偷渡大陸，大陸公安在這個月逮捕朱雪璋。

朱雪璋因不滿「深海閻王」王毓霖在道館外挖鼻孔挑釁並拍照，設局邀約比武，再拿刀砍王左肩、背部和左小腿致肌斷裂；最高法院日前依重傷未遂罪判朱6年徒刑定讞，朱雪璋在今年5月，試圖搭機逃往大陸遭海關攔阻，隨後就展開逃亡旅程，台北地檢署簽發拘票指揮警方拘提多日無獲，5月底發布通緝

不過朱雪璋四處藏匿，期間曾躲藏淡水、彰化等地，不過令警方震怒的是，朱雪璋逃亡期間，竟然還在新北三峽掃墓並在臉書打卡，讓警方決定組成專案小組查緝。

警方調查後，才發現朱雪璋在5月試圖搭機出國失敗後，就已經與親友策劃逃亡，朱雪璋透過友人聯繫到願意幫助偷渡的船老大，一路租車南下，最後在屏東以80萬元代價，坐船偷渡到大陸。

朱雪璋跑到大陸後，為誤導警方，一方面由親友拿他的手機，不時開開關關，製造還在台灣的假象；另方面讓家人到三峽龍泉墓園掃墓，再傳照片給已在大陸的朱雪璋，他再以跳板程式在臉書打卡，誤導警方以為他還在台灣。

朱雪璋穿隔離衣、口罩、眼鏡，送台北看守所。圖/記者廖炳棋翻攝
朱雪璋穿隔離衣、口罩、眼鏡，送台北看守所。圖/記者廖炳棋翻攝
朱雪璋穿隔離衣、口罩、眼鏡，送台北看守所。圖/記者廖炳棋翻攝
朱雪璋穿隔離衣、口罩、眼鏡，送台北看守所。圖/記者廖炳棋翻攝
朱雪璋穿隔離衣、口罩、眼鏡，送台北看守所。圖/記者廖炳棋翻攝
朱雪璋穿隔離衣、口罩、眼鏡，送台北看守所。圖/記者廖炳棋翻攝

【相關閱讀】

‧ 台灣通緝犯潛逃海外 盤點這些人逍遙過日子

朱雪璋 偷渡 松山機場 通緝

延伸閱讀

朱雪璋押解返台！5月桃機出境未果 至南部偷渡大陸遭逮

李家超：12名被大陸刑拘港人 一人涉違反香港國安法

朱雪璋偷渡大陸遭押解返台 北檢視訊後發監

偷渡港人情況 蘇貞昌：給最實質幫助最重要

相關新聞

朱雪璋下午押返台灣送北所 緊貼警員背後躲鏡頭

涉嫌砍人並逃亡大陸的台北市光信里前里長朱雪璋，在大陸被公安逮捕後，今天中午搭乘班機，下午3時許抵達台北松山機場；朱知道媒...

朱雪璋押解返台！5月桃機出境未果 至南部偷渡大陸遭逮

台北市光信里前里長朱雪璋遭判刑6年後偷渡逃往中國大陸遭逮，對岸廈門公安局昨晚依兩岸共打模式通知，刑事局將朱男押解返台，今...

女童遭風箏捲起意外 新竹市府懲處3名官員

8月舉辦的新竹市國際風箏節發生女童遭風箏捲起騰空意外，新竹市長林智堅除要求向廠商追究責任與開罰外，也懲處市府產業發展處長...

【燒腦懸案8】女童半裸陳屍家中密室 「那個熟人」凶手究竟是誰

14年前，高雄小港吳姓女童下半身赤裸陳屍住家二樓，震驚社會。當時承辦警方幾乎不放過任何角落，將女童住家「翻了一遍」、清查比對數千名男性DNA，仍找不到凶嫌；後來刑事局重組專案調查，雖鎖定特定對象，但因缺乏證據，迄今未能破案。

海軍中士「騎車洽公」擦撞騎士 對方提國賠263萬被打臉

高雄高姓男子前年騎機車，與騎車出外洽公的海軍廖姓中士擦撞，認為是對方超速來撞他，向海軍提告國賠求償263萬多元；不過高雄...

「誰摔死了李新」惹議遭求償 郭新政、盛竹如免賠6百萬

已故台北市議員李新的服務處執行長黃烈明、義妹林麗君不滿李新前女友郭新政找媒體人盛竹如拍攝「誰摔死了李新」影片並出書，影射...

律師參與勞團遊行被警「丟包」 北市警局長陳嘉昌等3人無罪

勞工團體3年前舉行集會遊行，陳又新等3名律師到場，被警方載往他處「丟包」，陳自訴台北市警察局局長陳嘉昌、中正一分局前分局...

少年遭鋼圈烙臀、車輾手掌奄奄一息 討債雙煞涉強盜起訴

新北市陳姓、楊姓2名男子替人追討8000元債務，今年4月率眾將欠債少年強押回新莊住處痛毆，還以燒紅的鋼圈烙臀、開車輾手掌...

朱雪璋偷渡大陸遭押解返台 北檢視訊後發監

台北市光信里前里長朱雪璋被控持刀砍人，判刑6年確定後未到案遭通緝，偷渡中國被逮。刑事局今將朱雪璋押解返台。北檢執行科檢察...

朱雪璋偷渡大陸遭公安逮捕 今午搭機押解回台

涉嫌砍人並逃亡大陸的台北市光信里前里長朱雪璋，昨天才被爆出偷渡大陸，據了解，朱雪璋今天中午搭乘班機，將於下午2時35分抵...

首見收押4立委 立院18日開議後若延押須許可

台北地檢署偵辦立委集體收賄案，立法院將於9月18日開議，而民進黨籍蘇震清等4名現任立委仍在押。據悉，辦案團隊早已沙盤推演...

帶衝鋒槍、改造手槍登門討債 男反遭猛砍數刀命危送醫

新北市一名32歲的陳姓男子因與一名45歲的林姓男子有金錢糾紛，今凌晨帶著一把改造AR15衝鋒槍及改造金牛座手槍至林男位於...

熱門新聞

台南永康晚間轎車機車對撞4送醫 1人無呼吸心跳

南投武界異常放水 台電蘇姓員工涉過失致死10萬元交保

親人水壩喪生胡婦臉書悲痛貼文 律師評論國賠可能性

有告示牌仍露營遭沖走釀4死 律師：符合國賠條件

武界壩自動放水蛇鼠誤觸？ 台電：尚在調查中

找到了！武界壩突放水3死1失蹤 今早盧男遺體河床上尋獲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。