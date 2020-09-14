朱雪璋下午押返台灣送北所 緊貼警員背後躲鏡頭

涉嫌砍人並逃亡大陸的台北市光信里前里長朱雪璋，在大陸被公安逮捕後，今天中午搭乘班機，下午3時許抵達台北松山機場；朱知道媒體在等他，他全身著短褲、連帽衣，緊跟在警方人員後方，躲避鏡頭。

朱雪璋下機後並未直送地檢署或刑事局，他在機場跟檢察官進行視訊問話及人別訊問後，由檢察官指示，先發送台北看守所進行隔離，等未來確定刑期後及身體狀況，再前往台北監獄服刑。

由於正值防疫期間，朱雪璋又是偷渡到大陸，因此朱雪璋回台時，警方為他穿上隔離衣、戴口罩、護目鏡，另外在登機及下機時量體溫，並進行快篩檢查，同時隔離全身大消毒，因此才會拖到三個多小時後的傍晚才離開機場。

據了解，昨天晚上陸方通知刑事局關於朱雪璋被捕消息，並協調由我方今天派員接返。朱雪璋今天中午由我方刑事局人員陪同，從廈門搭乘立榮班機返台。

正心道場空手道館負責人朱雪璋，日前躲避入監服刑偷渡大陸，大陸公安在這個月逮捕朱雪璋。

朱雪璋因不滿「深海閻王」王毓霖在道館外挖鼻孔挑釁並拍照，設局邀約比武，再拿刀砍王左肩、背部和左小腿致肌斷裂；最高法院日前依重傷未遂罪判朱6年徒刑定讞，朱雪璋在今年5月，試圖搭機逃往大陸遭海關攔阻，隨後就展開逃亡旅程，台北地檢署簽發拘票指揮警方拘提多日無獲，5月底發布通緝。

不過朱雪璋四處藏匿，期間曾躲藏淡水、彰化等地，不過令警方震怒的是，朱雪璋逃亡期間，竟然還在新北三峽掃墓並在臉書打卡，讓警方決定組成專案小組查緝。

警方調查後，才發現朱雪璋在5月試圖搭機出國失敗後，就已經與親友策劃逃亡，朱雪璋透過友人聯繫到願意幫助偷渡的船老大，一路租車南下，最後在屏東以80萬元代價，坐船偷渡到大陸。