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朱雪璋押解返台！5月桃機出境未果 至南部偷渡大陸遭逮

中央社 / 台北14日電

台北市光信里前里長朱雪璋遭判刑6年後偷渡逃往中國大陸遭逮，對岸廈門公安局昨晚依兩岸共打模式通知，刑事局將朱男押解返台，今下午抵達松山機場，檢方視訊訊問後發監執行。

法院判決指出，朱雪璋於民國105年2月間不滿王姓男子在他經營的道場前拍攝挑釁照片，透過臉書假藉切磋武藝之名邀王男到道場，另方面則找20多人埋伏道場樓梯間，待王男和友人赴約後，眾人將其圍毆、砍傷。

台灣高等法院依重傷害未遂罪論罪，判朱雪璋6年徒刑；最高法院5月駁回朱雪璋上訴，全案定讞。

由於台北地檢署研判朱雪璋有逃亡可能，經指揮台北市大安警分局拘提無著，5月28日發布通緝，期限至149年5月20日。

現年45歲的朱雪璋遭判刑定讞後，5月21日就前往桃園機場，稱要前往中國大陸探親，但他遭境管而被移民署攔阻出境，朱雪璋隨即轉至南部偷渡，他7月還在臉書發文，北市警方透過手機定位並追查其電腦IP位置追查，研判他已潛逃出境。

藏匿於中國大陸的朱雪璋本月遭中國大陸公安逮捕，對岸廈門公安局昨天深夜依「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」模式，通知警政署刑事局押解朱雪璋返台。

刑事局今天派兩岸科相關警官負責押解任務，朱雪璋於廈門搭乘下午1時39分的立榮航空班機，並於下午2時56分抵達台北松山機場，隨即和北檢執行科檢察官進行視訊訊問，後續除採必要防疫措施外，發監執行。

對朱雪璋在中國大陸落網，刑事局指出，兩岸共打仍持續進行中，有許多情資都反映給對岸，包括破獲許多詐騙案件等等。

砍人遭判刑6年的朱雪璋偷渡大陸被公安逮捕，下午押解回台，直接送進看守所。記者廖炳棋／翻攝
砍人遭判刑6年的朱雪璋偷渡大陸被公安逮捕，下午押解回台，直接送進看守所。記者廖炳棋／翻攝

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