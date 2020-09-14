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少年遭鋼圈烙臀、車輾手掌奄奄一息 討債雙煞涉強盜起訴

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北市陳姓、楊姓2名男子替人追討8000元債務，今年4月率眾將欠債少年強押回新莊住處痛毆，還以燒紅的鋼圈烙臀、開車輾手掌和草梗插肛門等酷刑對待，被警方列為治平對象逮捕，經新北地檢署調查後，今天被依加重強盜罪起訴。

起訴指出，全案除了陳、楊2人，還有謝姓、黃姓2名男子分涉傷害和強盜罪被起訴，另有4名少年被移送新北地院少年法庭審理。

檢警調查，陳、楊等人不但痛毆欠債少年，還用燒過的鋼圈烙臀，逼他吃衛生紙和戴工地帽跳舞，並搶走他的手機。得手後，他們還沒放過對方，將人載到五股疏洪沼澤公園又繼續施暴，開車輾過手掌，逼人含住手槍，還用噴漆在對方身上噴上大叉叉，並在對方傷口小便和持草梗插肛門，見人奄奄一息才丟包離去。

此外，陳、楊2人為了替人處理感情糾紛，4月底也押走另一名少年，威脅對方簽下本票，最後搶走對方的手錶和200元，放人前也用球棒、安全帽等物將人痛打一頓。

警方接獲2名被害少年報案，將陳、楊等人列為治平對象，成立專案小組報請檢察官指揮偵辦，全案以強盜、妨害性自主等罪偵辦。

偵訊時，陳、楊2人坦承傷害、押人等犯行，對強盜和妨害性自主等指控避重就輕，但因為其他人指證歷歷，加上少年驗傷報告和現場凌虐影片等證據，最後被法院裁定羈押。

檢方調查後，認為陳、楊等人是為了追討債務、羞辱債務人才拿草梗插對方肛門，目的並非性侵對方，所以是以結夥3人以上加重強盜罪起訴。

情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

強盜 債務

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