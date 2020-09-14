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朱雪璋偷渡大陸遭押解返台 北檢視訊後發監
台北市光信里前里長朱雪璋被控持刀砍人，判刑6年確定後未到案遭通緝，偷渡中國被逮。刑事局今將朱雪璋押解返台。北檢執行科檢察官利用視訊訊問朱男後，將直接發監台北監獄。
朱雪璋於民國105年2月間不滿王姓男子在他經營的道場前拍攝挑釁照片，透過臉書以切磋武藝之名邀請王男，另方面則找來超過20人埋伏於道場樓梯間。王男當晚赴約後，遭朱雪璋砍傷。朱妻吳佩樺則通知埋伏的友人，眾人分以手腳或持鋁棒、木劍圍毆王男。
最高法院今年5月間依重傷害未遂罪判處朱雪璋6年徒刑，吳佩樺5月徒刑、得易科罰金確定。朱雪璋未到案執行，台北地檢署指揮警方拘提無著，發布通緝，期限至149年5月20日。吳佩樺已於6月19日到北檢執行科報到，繳交罰金。
刑事局昨晚接獲中國通知，朱雪璋遭到逮捕，今天派員將朱雪璋接返，約下午3時許抵達台灣。檢察官以視訊方式與在機場的朱雪璋初步訊問後，由警方直接將朱男送往台北監獄執行。
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