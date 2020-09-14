朱雪璋偷渡大陸遭公安逮捕 今午搭機押解回台

涉嫌砍人並逃亡大陸的台北市光信里前里長朱雪璋，昨天才被爆出偷渡大陸，據了解，朱雪璋今天中午搭乘班機，將於下午2時35分抵達台北松山機場。

刑事局已透過管道聯繫將他押解返台，朱雪璋今天中午將由我方人員陪同，從廈門搭乘中午12時50分的立榮班機返台，下午就會抵達松山機場。

正心道場空手道館負責人朱雪璋，日前躲避入監服刑偷渡大陸，大陸公安在這個月逮捕朱雪璋。

朱雪璋因不滿「深海閻王」王毓霖在道館外挖鼻孔挑釁並拍照，設局邀約比武，再拿刀砍王左肩、背部和左小腿致肌斷裂；最高法院日前依重傷未遂罪判朱6年徒刑定讞，朱雪璋在今年5月，試圖搭機逃往大陸遭海關攔阻，隨後就展開逃亡旅程，台北地檢署簽發拘票指揮警方拘提多日無獲，5月底發布通緝。

不過朱雪璋四處藏匿，期間曾躲藏淡水、彰化等地，不過令警方震怒的是，朱雪璋逃亡期間，竟然還在新北三峽掃墓並在臉書打卡，讓警方決定組成專案小組查緝。

警方調查後，才發現朱雪璋在5月試圖搭機出國失敗後，就已經與親友策劃逃亡，朱雪璋透過友人聯繫到願意幫助偷渡的船老大，一路租車南下，最後在屏東以數十萬元代價，坐船偷渡到大陸。

朱雪璋跑到大陸後，為誤導警方，一方面由親友拿他的手機，不時開開關關，製造還在台灣的假象；另方面讓家人到三峽龍泉墓園掃墓，再傳照片給已在大陸的朱雪璋，他再以跳板程式在臉書打卡，誤導警方以為他還在台灣。