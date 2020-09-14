聽新聞
test
0:00 / 0:00
帶衝鋒槍、改造手槍登門討債 男反遭猛砍數刀命危送醫
新北市一名32歲的陳姓男子因與一名45歲的林姓男子有金錢糾紛，今凌晨帶著一把改造AR15衝鋒槍及改造金牛座手槍至林男位於樹林文德街的住家商討債務，不料雙方一言不合，林男及身旁35歲的蕭姓友人竟持刀狂砍陳男，造成他全身浴血，警方獲報後立即將陳男送醫急救，目前仍在搶救中，全案將依槍砲、毒品、殺人未遂罪嫌偵辦。
據了解，陳男與林男因買賣毒品有數萬元的金錢糾紛，陳男今凌晨帶槍找上門商討債務，並囂張地把槍擺在桌上，恐嚇意味鮮明，後來雙方在談話過程發生衝突，林男及友人便先下手為強，分持刀、棍攻擊陳男，並奪取槍枝。
警方到場後，發現陳男頭部、雙手及身上有多處刀傷，立即將他送往亞東醫院治療，但目前仍有生命危險，還在搶救當中，然而陳男送醫時，褲子竟又掉出4包毒品。
警方表示，案發現場遺留改造AR15衝鋒槍1支、改造金牛座手槍1支、改造90子彈59發，已將涉案人士全數帶回，蕭男則供稱，為了自保才會攻擊陳男，詳細案情仍待進一步釐清，全案將依槍砲、毒品、殺人未遂偵辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言