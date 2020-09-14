帶衝鋒槍、改造手槍登門討債 男反遭猛砍數刀命危送醫

新北市一名32歲的陳姓男子因與一名45歲的林姓男子有金錢糾紛，今凌晨帶著一把改造AR15衝鋒槍及改造金牛座手槍至林男位於樹林文德街的住家商討債務，不料雙方一言不合，林男及身旁35歲的蕭姓友人竟持刀狂砍陳男，造成他全身浴血，警方獲報後立即將陳男送醫急救，目前仍在搶救中，全案將依槍砲、毒品、殺人未遂罪嫌偵辦。

據了解，陳男與林男因買賣毒品有數萬元的金錢糾紛，陳男今凌晨帶槍找上門商討債務，並囂張地把槍擺在桌上，恐嚇意味鮮明，後來雙方在談話過程發生衝突，林男及友人便先下手為強，分持刀、棍攻擊陳男，並奪取槍枝。

警方到場後，發現陳男頭部、雙手及身上有多處刀傷，立即將他送往亞東醫院治療，但目前仍有生命危險，還在搶救當中，然而陳男送醫時，褲子竟又掉出4包毒品。