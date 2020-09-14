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帶衝鋒槍、改造手槍登門討債 男反遭猛砍數刀命危送醫

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導

新北市一名32歲的陳姓男子因與一名45歲的林姓男子有金錢糾紛，今凌晨帶著一把改造AR15衝鋒槍及改造金牛座手槍至林男位於樹林文德街的住家商討債務，不料雙方一言不合，林男及身旁35歲的蕭姓友人竟持刀狂砍陳男，造成他全身浴血，警方獲報後立即將陳男送醫急救，目前仍在搶救中，全案將依槍砲、毒品殺人未遂罪嫌偵辦。

據了解，陳男與林男因買賣毒品有數萬元的金錢糾紛，陳男今凌晨帶槍找上門商討債務，並囂張地把槍擺在桌上，恐嚇意味鮮明，後來雙方在談話過程發生衝突，林男及友人便先下手為強，分持刀、棍攻擊陳男，並奪取槍枝。

警方到場後，發現陳男頭部、雙手及身上有多處刀傷，立即將他送往亞東醫院治療，但目前仍有生命危險，還在搶救當中，然而陳男送醫時，褲子竟又掉出4包毒品。

警方表示，案發現場遺留改造AR15衝鋒槍1支、改造金牛座手槍1支、改造90子彈59發，已將涉案人士全數帶回，蕭男則供稱，為了自保才會攻擊陳男，詳細案情仍待進一步釐清，全案將依槍砲、毒品、殺人未遂偵辦。

陳姓男子渾身是血被抬上救護車。記者吳亮賢／翻攝
陳姓男子渾身是血被抬上救護車。記者吳亮賢／翻攝
行兇的林姓男子(黑色短袖上衣)及蕭姓男子(黑色外套)被警方帶回。記者吳亮賢／翻攝
行兇的林姓男子(黑色短袖上衣)及蕭姓男子(黑色外套)被警方帶回。記者吳亮賢／翻攝
案發現場遺留改造AR15衝鋒槍1支、改造金牛座手槍1支、改造90子彈59發及兩把刀械，另從陳男身上掉出四包毒品。記者吳亮賢／翻攝
案發現場遺留改造AR15衝鋒槍1支、改造金牛座手槍1支、改造90子彈59發及兩把刀械，另從陳男身上掉出四包毒品。記者吳亮賢／翻攝

毒品 殺人

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