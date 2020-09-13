朱雪璋偷渡逃往大陸遭逮 刑事局與對岸聯繫要押人回台

正心道場空手道館負責人朱雪璋，日前躲避入監服刑偷渡大陸，據傳最新消息，大陸公安已經在這個月逮捕朱雪璋，目前刑事局正在與對岸商討，要將朱雪璋押解回台。

朱雪璋因不滿「深海閻王」王毓霖在道館外挖鼻孔挑釁，設局邀約比武，再拿刀砍王左肩、背部和左小腿致肌斷裂；最高法院日前依重傷未遂罪判朱6年徒刑定讞，朱雪璋在今年5月，試圖搭機逃往大陸遭海關攔阻，隨後就展開逃亡旅程，台北地檢署簽發拘票指揮警方拘提多日無獲，5月底發布通緝。

不過朱雪璋四處藏匿，期間曾躲藏淡水、彰化等地，不過令警方震怒的是，朱雪璋逃亡期間，竟然還在新北三峽掃墓並在臉書打卡，讓警方決定組成專案小組查緝。

不過警方調查後，才發現朱雪璋在5月試圖搭機出國失敗後，就已經與親友策劃逃亡，朱雪璋透過友人聯繫到願意幫助偷渡的船老大，一路租車南下，最後在屏東以數十萬元代價，坐船偷渡到大陸。