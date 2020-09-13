聽新聞
test
0:00 / 0:00
朱雪璋偷渡逃往大陸遭逮 刑事局與對岸聯繫要押人回台
正心道場空手道館負責人朱雪璋，日前躲避入監服刑偷渡大陸，據傳最新消息，大陸公安已經在這個月逮捕朱雪璋，目前刑事局正在與對岸商討，要將朱雪璋押解回台。
朱雪璋因不滿「深海閻王」王毓霖在道館外挖鼻孔挑釁，設局邀約比武，再拿刀砍王左肩、背部和左小腿致肌斷裂；最高法院日前依重傷未遂罪判朱6年徒刑定讞，朱雪璋在今年5月，試圖搭機逃往大陸遭海關攔阻，隨後就展開逃亡旅程，台北地檢署簽發拘票指揮警方拘提多日無獲，5月底發布通緝。
不過朱雪璋四處藏匿，期間曾躲藏淡水、彰化等地，不過令警方震怒的是，朱雪璋逃亡期間，竟然還在新北三峽掃墓並在臉書打卡，讓警方決定組成專案小組查緝。
不過警方調查後，才發現朱雪璋在5月試圖搭機出國失敗後，就已經與親友策劃逃亡，朱雪璋透過友人聯繫到願意幫助偷渡的船老大，一路租車南下，最後在屏東以數十萬元代價，坐船偷渡到大陸。
朱雪璋跑到大陸後，為誤導警方，一方面由親友拿他的手機，不時開開關關，製造還在台灣的假象；另方面讓家人到三峽龍泉墓園掃墓，再傳照片給已在大陸的朱雪璋，他再以跳板程式在臉書打卡，誤導警方以為他還在台灣。
【相關閱讀】
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言