舞廳敬酒爆衝突 台南警迅速查獲持刀鬧事者

台南市吳姓工人今天清晨1點多在安平區一家舞廳疑敬酒糾紛起口角衝突，涉嫌持刀揮舞，員警據報前住了解，見狀當場將吳壓制，警詢後依妨害秩序罪嫌法辦。

台南市警四分局安平派出所同仁今天凌晨1點多執行治安熱點巡邏勤務，安平區一家舞廳內有吵鬧聲，入內發現有一吳姓男酒客（27歲）藉酒意鬧事，並持菜刀揮舞，員警當場壓制並逮捕犯嫌。

為避免事端擴大，員警立即通報線上快打警力前來執行盤查及臨檢，並抄登在場所有人基本資料，及時化解爭吵糾紛。另發現有楊姓傷者受傷自行就醫，傷勢並無大礙，第四分局將持續釐清過程，依法究辦。