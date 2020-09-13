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舞廳敬酒爆衝突 台南警迅速查獲持刀鬧事者
台南市吳姓工人今天清晨1點多在安平區一家舞廳疑敬酒糾紛起口角衝突，涉嫌持刀揮舞，員警據報前住了解，見狀當場將吳壓制，警詢後依妨害秩序罪嫌法辦。
台南市警四分局安平派出所同仁今天凌晨1點多執行治安熱點巡邏勤務，安平區一家舞廳內有吵鬧聲，入內發現有一吳姓男酒客（27歲）藉酒意鬧事，並持菜刀揮舞，員警當場壓制並逮捕犯嫌。
為避免事端擴大，員警立即通報線上快打警力前來執行盤查及臨檢，並抄登在場所有人基本資料，及時化解爭吵糾紛。另發現有楊姓傷者受傷自行就醫，傷勢並無大礙，第四分局將持續釐清過程，依法究辦。
分局長蔡進閱表示，這次衝突事件由員警主動發現並立即處置，犯嫌已經依法移送，後續將持續追查其他涉案人員，並肯定員警即時發現，未擴大事端，此次雖屬單一事件，警分局對於暴力事件絕不姑息，秉持嚴正執法態度，事前約制、事中查處、事後移送，將持續通知相關在場人等到案說明，另店家部分將加強臨檢及周圍路檢勤務力道，維護安平地區治安。
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