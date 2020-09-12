義氣幫大哥瞞去向 桃園2未成年小弟險遭砍死

桃園邱姓男子不滿遭謝姓男子痛毆，找邱姓、廖姓同夥要尋仇，堵到謝旗下的黃姓、陳姓小弟，2人因出於義氣，堅決不肯說出大哥動向，慘遭邱等用西瓜刀砍到骨折、休克險死，家屬也說至今沒聽過他們說一句道歉，痛批「一點也不尊重生命！」法院依殺人未遂罪判邱等8月至6年6月，可上訴。

起訴指出，邱男（23歲）2017年4月20日晚上6點多，因和謝男在八德高城公園衝突，結果慘被謝及同夥痛毆一頓，他不甘受辱也打電話叫名邱姓、廖姓等一共8人出面，打算向謝等人尋仇，直到隔天凌晨1點多回到現場，卻遲遲找不到謝的身影。

不過邱發現對方旗下的黃姓、陳姓小弟正準備騎機車離開，重人一擁而上圍堵2人逼問邱的去向，但黃、陳出於義氣，也不敢隨意透露大哥躲藏在哪，堅決不願回答，邱一氣下和同夥拿西瓜刀、鐵棒及木棍等攻擊。

結果陳砍到左手骨折、右手橈神經斷裂，全身包括背、雙手及大腿等撕裂傷共超過30公分，倒臥血泊直到眾人離去才負傷向路人求救，經緊急送醫縫合最後撿回一命；黃則幸虧有帶安全帽保護，但仍被砍到滿身是血，衝到附近的便利商店求救。

檢方認為，依醫院診斷陳姓少年遭砍傷有失血過多、休克甚至死亡風險，且傷勢集中在胸腹等易致命部位，偵結依殺人未遂起訴邱等3人。

審理時，邱辯稱自己是「一時氣憤，只想教訓他」，但揮刀是砍背部、臀部，沒有刻意朝頭部攻擊，否認有殺人犯意，而同夥邱、廖則說，只想要傷害對方，沒有要殺人的意思，但現場監視器也拍下，包括邱及同夥邱男、廖男等一干人等持刀械包圍2人攻擊。

黃姓少年也證稱，當時自己頭戴全罩式安全帽，有看到邱朝他頭砍下去，經法院當庭勘驗，發現安全帽上留有8公分的刀痕；陳姓少年則說，當時被砍倒在地，已經連動都不能動，感覺對方是往死裡砍，每一刀傷口都很深，右手神經受傷後無法舉重，也都彎彎的。

法院審酌，邱僅因遭謝等毆打，就邀集邱、廖前往尋仇，並朝2名少年砍殺，其舉動不僅無助於解決問題，反倒造成社會治安疑慮，且3人犯後否認、態度不佳，至今也未達成和解，被砍少年也說，案發至今3年，「從未聽到對方說過一句道歉」，家屬也痛批「一點都不尊重生命！」。