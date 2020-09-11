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萬華父子當街遇襲頭部見血 惡煞落網稱「認錯人」
台北市萬華區昨天上午發生男子當街遇襲案件，警方歷經14小時追查，在新北市淡水區一處民宅逮獲傷人的李姓男子，他初步供稱先前與他人有債務糾紛，昨天誤將被害人認作債務人，才伺機犯案，警詢後依傷害罪嫌將其送辦。
31歲王姓男子昨天上午8時許準備帶年約5歲的兒子上幼稚園，父子倆在萬華區民和街上街機車時，王男突遭一名男子從後方持鈍器攻擊頭部，導致其受擦挫傷，當場濺血，一旁等候的5歲男童目睹全程，飽受驚嚇。
涉嫌傷人的男子犯案後隨即逃離現場，搭上一輛汽車揚長而去。警方調閱監視器畫面追查，昨晚10時許在新北市淡水區一處民宅查獲涉案的29歲李姓男子，他初步供稱先前與人有債務關係，因誤認王男是債務人，故伺機尾隨作案，當時是以手中的打火機作為武器，攻擊王男頭部。
警方表示，事後已約制李男不得再有暴力滋事行為，全案詢後依傷害罪嫌將李男移送台北地檢署偵辦；民眾若遭遇相關情事，可立即撥打110專線求助警方。
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